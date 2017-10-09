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Политика

Макрон принял важное предложение Путина

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Klimentyev
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Приглашение от российского лидера Владимира Путина он получил еще в мае, во время двусторонней встречи в Версале.
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Решение о поездке Эммануэля Макрона в Санкт-Петербург для участия в Международном экономическом форуме практически принято, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломатические источники в Париже. По их словам, официальному объявлению препятствуют формальности. Французский лидер намерен дождаться итогов президентских выборов в России.

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Эммануэль Макрон президент Франции

В Москве считают, что визит президента Пятой республики в мае 2018 года, когда запланировано проведение Международного экономического форума, позволит переломить негативную тенденцию в отношениях с европейскими странами. По оценкам специалистов, к этому времени возникнет "благоприятная ситуация, чтобы растопить лед". В частности, речь идет о возможном появлении ясности в ситуации с Украиной.

"Либо удастся продвинуться в реализации плана Владимира Путина по размещению в Донбассе миротворцев ООН, либо станет ясно, что прогресса не происходит по вине не Москвы, а Киева. Стало быть, ЕС может прийти к выводу, что нет смысла продолжать давление исключительно на Россию", – рассказал источник издания.

"Визит в Петербург президента Франции будет свидетельствовать о том, что Париж, один из европейских тяжеловесов и участник нормандского формата, постепенно смещается в лагерь сторонников нормализации отношений с Россией. В какой-то мере Макрон будет прорубать для нее окно в Европу, что характерно – в Петербурге. Для остальных членов ЕС, в первую очередь для Германии, это может стать важным сигналом", – уверен он.

Как сообщается, президент России Владимир Путин пригласил французского коллегу Эммануэля Макрона во время переговоров в Версале. Затем по дипломатическим каналам началась проработка деталей. Обсуждались варианты, при которых президент Франции посетил бы Москву в декабре 2017 года или в начале января 2018-го. В итоге выбор пал на Петербургский международный экономический форум, который пройдет в Северной столице с 24 по 26 мая.

Автор: Геннадий Куприянов9 октября 2017, 08:41
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