Бодрый привет от Путина оживил Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал на своей странице в Twitter видеозапись начала переговоров "нормандской четверки" в понедельник, 24 июля. На ней слышно, как лидера Пятой республики бодро поприветствовал президент России Владимир Путин.

Глава российского государства сначала поздоровался со всеми, после чего обратился персонально к Макрону. "Эммануэль, привет", – сказал Путин. После этого президент Франции заметно оживился и начал улыбаться.

Эти переговоры стали первым участием Эммануэля Макрона в "нормандском формате" после его вступления в должность главы государства в мае этого года. По сообщению пресс-службы Кремля, стороны заслушали отчеты руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о ситуации с обеспечением режима прекращения огня в зоне соприкосновения украинской армии и вооруженных сил ДНР и ЛНР.

Dialogue direct pour actions concrètes. Dynamique réaffirmée du travail conjoint de Berlin, Paris, Moscou et Kiev sur la crise ukrainienne. pic.twitter.com/vbhfNZj6wL — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 июля 2017 г.

После этого лидеры обменялись своими мнениями о текущей ситуации в Донбассе. Владимир Путин подробно изложил позицию Москвы в деле мирного урегулирования ситуации. В конце переговоров стороны условились о дальнейшем взаимодействии в рамках "нормандского формата".

Напомним, Владимир Путин и Эммануэль Макрон встречались уже дважды за последние пару месяцев. Первый раз это произошло во время визита главы российского государства во Францию в конце мая. Президенты обсудили текущую ситуацию в двухсторонних отношениях и высказали необходимость выстраивания эффективного политического диалога и плодотворного экономического взаимодействия.

Во второй раз Путин и Макрон встретились на полях саммита G20 в Гамбурге в начале июля. При этом на мероприятии с французским лидером случился небольшой конфуз: из-за обсуждения климатических проблем он опоздал на встречу с главой российского государства. "Надеюсь, что теперь климат будет лучше", – иронично заметил Владимир Путин.

