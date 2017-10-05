Савченко устроила истерику из-за Донбасса

Бывшая наводчица Надежда Савченко устроила в Верховной раде перепалку со своими коллегами из-за закона о статусе Донбасса. Она попросила не делать врагов из тех, кто сейчас воюет на юго-востоке страны на стороне ДНР и ЛНР.

Депутаты Надежда Савченко и Юрий Береза стали участниками скандала на заседании Комитета национальной безопасности и обороны Украины. Савченко призвала не делать врагов народа из тех, кто воюет в Донбассе, и назвала желание мстить исторической ошибкой, сообщает Life.ru.

"Вы хотите иметь Украину единой и неделимой или мстить друг другу до конца жизни? Во времена Советского Союза было такое понятие "враги народа". Вы сейчас делаете ту же историческую ошибку", – заявила Надежда Савченко, обращаясь к Юрию Березе.

"Вы вообще-то в украинском парламенте, подумайте, что вы несете. Перестаньте заниматься пропагандой", – ответил Надежде Савченко член парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Юрий Береза.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко внес в Раду скандальный законопроект о реинтеграции Донбасса, где Россия фигурирует как агрессор, который временно оккупировал часть украинской территории.

Законопроект предусматривает возможность введения военного положения в отдельных районах юго-востока Украины и наделяет президента правом использовать армию в Донбассе.

При этом в Кремле не раз подчеркивали, что определение России как страны-агрессора противоречит реальному положению дел на юго-востоке Украины, поскольку Москва не является стороной этого конфликта.

Напомним, что летом 2017 года скандальная Надежда Савченко заявила, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента Украины на выборах 2019 года. В апреле бывшая военнослужащая написала заявление о выходе из "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Вслед за этим Савченко исключили из состава украинской делегации в ПАСЕ и из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Случилось это после того, как она съездила в Донбасс и провела переговоры с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В России Надежда Савченко была признана виновной по делу об убийстве в Донбассе журналистов телеканала "Россия" Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Суд приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. 25 мая 2016 года президент Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, после чего она была доставлена самолетом в Киев.