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Lifestyle

Надежда Савченко отказалась от образа секс-бомбы

Надежда Савченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Бывшая наводчица, а ныне народный депутат Украины Надежда Савченко вновь шокировала своих коллег по Верховной раде. На этот раз она пришла на заседание парламента в камуфляже.
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На костюме Савченко нет военных шевронов и каких-либо знаков отличия, но по стилю он напоминает милитари. Депутат надела тонкую стеганую куртку цвета хаки и такого же цвета брюки с накладными карманами.

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Надежда Викторовна Савченко

Надежда Викторовна Савченко депутат Верховной рады Украины

Обувь тоже соответствовала стилю: высокие ботинки на шнуровке, сообщает Life. В здании Рады Савченко находилась недолго, при этом она практически не отрывалась от своего смартфона. Комментарии в соцсетях не заставили себя долго ждать – пользователи пишут, что народная избранница решила променять имидж секс-бомбы на образ гопника.

Одиозный депутат не в первый раз удивляет народных избранников. В начале сентября она пришла на заседание парламента в закрытом черном наряде, напоминающем монашеское одеяние. Для полноты образа Савченко не хватало черной косынки.

В марте 2016 года российский суд приговорил Надежду Савченко ее к 22 годам лишения свободы. 25 мая президент Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, после чего она была доставлена самолетом в Киев.

Одновременно президент Украины помиловал российских граждан Александра Александрова и Евгения Ерофеева, осужденных на Украине за "ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц".

На родине Савченко не стала возвращаться на военную службу, а занялась политикой, став депутатом Верховной рады. В апреле 2017 года бывшая военнослужащая написала заявление о выходе из "Батькивщины" Юлии Тимошенко, по спискам которой прошла в парламент.

Вслед за этим Савченко исключили из состава украинской делегации в ПАСЕ и из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Случилось это после того, как она съездила в Донбасс и провела переговоры с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Автор: Александр Комаров21 сентября 2017, 14:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как становилась женщиной Надежда Савченко

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