Савченко под шумок нажаловалась Макрону на Россию

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко написала письмо избранному президенту Франции. Она попросила Эммануэля Макрона усилить санкции против России.

Савченко поздравила Макрона с победой на выборах и выразила уверенность, что его "политические шаги и позиция принесут мгновенные положительные результаты". Текст и фото письма украинский политик опубликовала на своей странице в Facebook.

Также депутат попросила политика сделать все зависящее от него "относительно международной поддержки и защиты территориальной целостности Украины". По словам Савченко, Франция стоит на защите западноевропейских ценностей, играя ключевую роль в "нормандском формате".

В своем письме Савченко не обошла вниманием и Россию. "Обращаюсь к вам с просьбой о сохранении и даже усилении санкций против страны-агрессора – Российской Федерации, потому что власть этой страны понимает только силу и решительность", – написала нардеп.

От лица всех сограждан Савченко поблагодарила Францию за поддержку украинского народа в "стремлении присоединения к семье стран, исповедующих демократические ценности, незыблемости территориальных границ других государств, верховенства закона, уважения к международному праву". Примечательно, что депутат написала французу на английском языке, что удивило пользователей Сети.