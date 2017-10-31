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Политика

Лавров разгневан притеснением русских на Украине

Сергей Лавров. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Неприкрытую дискриминацию своих соотечественников усмотрел в действиях Киева глава российского МИДа. Сергей Лавров пообещал им помощь и поддержку Москвы.
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Запад развязал нечистоплотную информационную войну против России. На этом фоне трудно переоценить вклад проживающих за рубежом соотечественников в продвижение объективного образа Москвы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

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Особенно усердствуют в попытках очернить деятельность наших соотечественников Украина и страны Балтии. "Предпринимаются попытки… внести раскол в их ряды, оторвать от России. В ряде государств, в частности на Украине и в странах Балтии не прекращается их прямая дискриминация", – сказал Лавров на конференции "Столетие Русской революции: единение ради будущего".

Министр подчеркнул, что Москва не оставляет их без поддержки. Российские посольства и консульства последовательно защищают права соотечественников, используя для этого как двусторонние механизмы, так и потенциал различных международных организаций. "На нашу помощь и поддержку можете всегда рассчитывать", – пообещал Лавров.

Всемирная тематическая конференция "Столетие Русской революции: единение ради будущего" проходит в Москве 31 октября – 1 ноября. В ней участвуют около 160 соотечественников более чем из 90 стран, в том числе руководители организаций, представители диаспор и молодежных движений, передает ТАСС.

Российский министр высоко оценил деятельность соотечественников по уходу за памятниками и местами захоронения российских и советских воинов. "Особо отмечу такие масштабные акции, как "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк", собирающие десятки тысяч людей почти из сотни государств мира. И не всем по душе такое единение", – заметил Лавров.

Что касается Украины, то "промывка мозгов" населению, к сожалению, приносит плоды. Как выяснили социологи, отношение украинцев к России за последние несколько месяцев ухудшилось. Специалисты сравнили данные за май и сентябрь 2017 года.

По результатам исследований, проведенных совместно с российским "Левада-Центром", число украинцев, высказавших позитивное отношение к соседней стране, снизилось с 44 до 37%. В сентябре 46% опрошенных заявили, что относятся к России плохо или очень плохо, а 37% отметили пункт "очень и очень хорошо".

В России же, напротив, стали относиться к Украине лучше. Положительно настроены в отношении соседнего государства 32% респондентов – раньше этот показатель колебался у отметки 26%.

Автор: Андрей Евлампиев31 октября 2017, 12:03

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