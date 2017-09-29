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Политика

Лавров удивился "аномальным" американцам

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK press
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказал свое видение ситуации в США. По его словам, внутриполитическая обстановка в стране - аномальная.
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"Мы прекрасно понимаем аномалию, которая сложилась на политическом пространстве США в связи с последствиями выборов, которые Демократическая партия так и не может пережить", – сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства на встрече с экспертной группой из Соединенных Штатов во главе с политологом Дмитрием Саймсом.

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Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

При этом Лавров назвал неприемлемыми попытки обвинить Россию во всем том негативе, который происходит в Соединенных Штатах. "Рады, что в Америке наряду с руководством США есть и другие люди, которым не безразлично, как наши отношения развиваются", – сказал министр. По его словам, Москва открыта к взаимовыгодному сотрудничеству, и в Вашингтоне знают об этом.

Сергей Лавров также отметил: Россия рассчитывает, что в США возобладает прагматизм, и обе страны начнут наконец сообща решать актуальные международные проблемы, в том числе вопросы нераспространения оружия массового поражения и борьбы с экстремизмом. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, весь мир этого очень ждет. "И вздохнул бы с облегчением, если такое сотрудничество наладилось бы", – подчеркнул он.


Напомним, ранее глава российского МИДа назвал "дурным" поведение американской стороны, которая приостановила выдачу виз россиянам в посольстве США в Москве. По его словам, Россия не намерена предпринимать аналогичные действия.

Министр отметил, что подчиненное ему ведомство внимательно изучит принятое Вашингтоном решение, и добавил, что Москва не намерена "срывать зло" на простых американцах. По его словам, если кто-то надеялся, что "дурной пример" США будет заразительным, то он сильно просчитался.

Автор: Иван Поляков29 сентября 2017, 18:34

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