Лавров – Евросоюзу: Ты плохо кончишь

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал сигнал Брюсселю – он предупредил, что антироссийская политика может плохо кончиться для европейцев. Глава российской дипломатии выступил на площадке Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

По словам Лаврова, западные партнеры России относятся спустя рукава к своим обязанностям заставлять членов ЕС уважать и исповедовать на практике европейские ценности. "Берет верх стремление сплотиться в солидарности Евросоюза на антироссийской основе. Это может плохо кончиться. Уверен, что это аукнется еще негативно и для самих этих государств", - отметил дипломат.

В качестве примера ошибочных действий ЕС Лавров привел нежелание политиков замечать неонацистские настроения. В первую очередь, это касается бывших прибалтийских республик СССР – Латвии, Литвы и Эстонии.

"Когда три балтийских государства буквально втягивали в НАТО и ЕС, мы спрашивали у старых европейцев, зачем они это делают, и спрашивали, почему они их вовлекают в свои структуры, когда из этих трех балтийских столиц звучит постоянная антироссийская риторика. Нам отвечали, что риторика звучит потому, что они помнят свое советское прошлое, их оккупировали, у них постоянная нервозность, а в объятьях ЕС и НАТО они успокоятся", – приводит слова министра "Российская газета".

Лавров говорил с молодежью в Сочи и о других не менее важных мировых проблемах. По его мнению, выход США из иранской ядерной сделки и угрозы Вашингтона решить проблемы Корейского полуострова военным путем усугубляют и так непростую ситуацию в мире.

В Сочи красочной церемонией открылся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, собравший участников из 180 стран мира pic.twitter.com/UJiB8mRHSj — Вера в Россию (@RussiaInHeart) 15 октября 2017 г.

Обращаясь к молодым людям, Сергей Лавров призвал их помочь взрослым политикам и компенсировать то, что не удалось сделать профессионалам. "Фестиваль собрал многие тысячи юношей и девушек со всего мира, и это прекрасная возможность для того, чтобы лучше узнать друг друга, договориться о дальнейших контактах в интересах поддержания доверия и взаимопонимания между странами и народами. Если хотите, хорошая возможность компенсировать то, что пока не удается сделать политикам на взрослом уровне, – сказал глава МИД.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Основные площадки форума находятся в Сочи. Студенческий фестиваль стал третьим для нашей страны, до этого Москва принимала молодежь со всего мира в 1957 и 1985 годах.