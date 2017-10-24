Порошенко обвинили в похищении грузин

Скандальный политик Михаил Саакашвили обвинил президента Украины в похищении своих соратников – оппозиционеров грузинского происхождения. По версии экс-губернатора Одесской области, Петр Порошенко лично отдал приказ о депортации охранника и водителя Саакашвили в Грузию.

"Моего друга Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя выслали в Грузию самолетом Национальной гвардии Украины на спецрейсе", – написал Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.

Экс-президент Грузии, лишенный украинского гражданства, считает, что в Незалежной царит беспредел. 17 октября Саакашвили попытался организовать в центре Киева очередной Майдан: сторонники его "Движения новых сил" даже разбили палатки под окнами Верховной рады. Но протест захлебнулся, в акции приняло участие незначительное число соратников экс-губернатора Одесской области.

Напомним, 26 июля 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, ему был запрещен въезд в страну. В начале сентября скандальный политик вместе с группой поддержки прорвался через польско-украинскую границу на территорию Незалежной.



У себя на родине Саакашвили обвиняется в финансовых преступлениях и превышении полномочий, ему грозит до 11 лет тюрьмы. От грузинского гражданства он сам отказался еще в мае 2016 года. Украинские власти ранее заявляли, что пока не собираются экстрадировать Саакашвили, но тем не менее завели в отношении его три уголовных дела, связанных с незаконным пересечением границы.

Между тем на Украине поговаривают, что Саакашвили могут убить его же соратники. В компанию к себе он позвал Юлию Тимошенко и Арсена Авакова. Не так давно украинский журналист Юрий Кот высказал предположение, что американские спецслужбы отвели экс-президенту Грузии роль торпедоносца, который может принести в Киев восстание. Но он может стать разменной картой или сакральной жертвой в большой политической игре, предположил Кот.

Близкое по смыслу заявление сделала экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе: она высказала мнение, что Михаил Саакашвили – звено серьезнейшего проекта, который контролируется ЦРУ. Его цель – создать России серьезные проблемы в 2018 году, отобрав чемпионат мира по футболу. Что именно может сделать Саакашвили, чтобы сорвать мундиаль, политик не уточнила.