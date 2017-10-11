Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Саакашвили и Тимошенко готовят новый Майдан

Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко. Фото: dni.ru
Партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко обещает поддержать требования, которые планирует выдвинуть украинской власти Михаил Саакашвили. Возглавляемая им политическая сила "Рух новых сил" готовит 17 октября масштабную акцию в центре Киева.
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В заявлении "Батькивщины" говорится о том, что партия полностью поддерживает три требования, которые общественные активисты планируют выдвинуть президенту Украины во время акции 17 октября в Киеве. Речь идет об отмене депутатской неприкосновенности, снятии иммунитета с президента и с судей и требовании о новом избирательном законодательстве.

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Юлия Владимировна Тимошенко

Юлия Владимировна Тимошенко украинский политик

Скандальный политик Михаил Саакашвили, прорвавшийся в сентябре вместе со своими сторонниками через польско-украинскую на территорию Незалежной, готовит 17 октября масштабные акции по всей стране. Основной митинг пройдет в центре Киева. Саакашвили обещает озвучить на днях еще несколько требований к власти и лично к президенту страны, в том числе о продаже бизнеса и прекращении роста тарифов, сообщает ТАСС.

Между тем, экс-президент Грузии сильно рискует, связывая свое политическое будущее на Украине с Юлией Тимошенко. Недавно украинский журналист Юрий Кот предположил, что Саакашвили может стать жертвой восстания, сценарий которого написан в Вашингтоне. По версии журналиста, американские спецслужбы отвели Саакашвили роль торпедоносца, который может принести в Киев восстание, но при этом он может стать разменной картой или сакральной жертвой в большой политической игре.

"Его подельники, такие как Юля (Тимошенко – прим. ред.), Аваков, у которых руки по локоть в крови. Им убить Саакашвили раз плюнуть, Юля сама лично будет нести гроб Саакашвили в Киев", – заявил эксперт.

Наблюдатели полагают, что недавнему прорыву Саакашвили на польско-украинской границе помогли лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и глава МВД Арсен Аваков, а весь этот спектакль был срежиссирован в ЦРУ.

Автор: Александр Комаров11 октября 2017, 19:51

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