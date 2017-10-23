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Назван срок отставки Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Wang Ying
Депутат Верховной рады Семен Семенченко назвал срок свержения президента Украины Петра Порошенко. По его словам, лишить власти главу государства под силу даже отряду из 500 человек.
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Парламентарий уверен, что политическая карьера Порошенко подойдет к концу до Нового года. Народный избранник предположил, что этому будет способствовать протестная акция с участием ветеранов карательной операции в Донбассе.

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"Я могу сказать, что достаточно 500 человек скоординированных, объединенными одной целью. Я имею в виду – не просто майдановцы, не просто пожилые люди, не просто молодежь, которая проживает тут, а именно воины", – считает Семенченко. Депутат добавил: в некоторых регионах Украины уже идет набор добровольцев для операции по свержению Порошенко.

"Приезжают люди, они агитируют своих сослуживцев и координируются в своих действиях", – цитирует парламентария местный портал "Политнавигатор". Позитивные изменения произойдут очень скоро, заключил политик.

Напомним, в Киеве на протяжении недели проходит бессрочная акция протеста оппозиции. Митингующие разбили лагерь у стен Верховной рады.

Против режима Порошенко объединились практически все политические движения страны. Среди них: члены партии "Рух новых сил", активисты "Батькивщины", "Самопомощи", националистических партий "Свобода" и "Национальный корпус", а также представители других организаций.

Автор: Евгений Мышко23 октября 2017, 10:27

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