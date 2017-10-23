Назван срок отставки Порошенко
Парламентарий уверен, что политическая карьера Порошенко подойдет к концу до Нового года. Народный избранник предположил, что этому будет способствовать протестная акция с участием ветеранов карательной операции в Донбассе.
"Я могу сказать, что достаточно 500 человек скоординированных, объединенными одной целью. Я имею в виду – не просто майдановцы, не просто пожилые люди, не просто молодежь, которая проживает тут, а именно воины", – считает Семенченко. Депутат добавил: в некоторых регионах Украины уже идет набор добровольцев для операции по свержению Порошенко.
"Приезжают люди, они агитируют своих сослуживцев и координируются в своих действиях", – цитирует парламентария местный портал "Политнавигатор". Позитивные изменения произойдут очень скоро, заключил политик.
Напомним, в Киеве на протяжении недели проходит бессрочная акция протеста оппозиции. Митингующие разбили лагерь у стен Верховной рады.
Против режима Порошенко объединились практически все политические движения страны. Среди них: члены партии "Рух новых сил", активисты "Батькивщины", "Самопомощи", националистических партий "Свобода" и "Национальный корпус", а также представители других организаций.
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