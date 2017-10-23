Назван срок отставки Порошенко

Депутат Верховной рады Семен Семенченко назвал срок свержения президента Украины Петра Порошенко. По его словам, лишить власти главу государства под силу даже отряду из 500 человек.

Парламентарий уверен, что политическая карьера Порошенко подойдет к концу до Нового года. Народный избранник предположил, что этому будет способствовать протестная акция с участием ветеранов карательной операции в Донбассе.

"Я могу сказать, что достаточно 500 человек скоординированных, объединенными одной целью. Я имею в виду – не просто майдановцы, не просто пожилые люди, не просто молодежь, которая проживает тут, а именно воины", – считает Семенченко. Депутат добавил: в некоторых регионах Украины уже идет набор добровольцев для операции по свержению Порошенко.

"Приезжают люди, они агитируют своих сослуживцев и координируются в своих действиях", – цитирует парламентария местный портал "Политнавигатор". Позитивные изменения произойдут очень скоро, заключил политик.

Напомним, в Киеве на протяжении недели проходит бессрочная акция протеста оппозиции. Митингующие разбили лагерь у стен Верховной рады.

Против режима Порошенко объединились практически все политические движения страны. Среди них: члены партии "Рух новых сил", активисты "Батькивщины", "Самопомощи", националистических партий "Свобода" и "Национальный корпус", а также представители других организаций.