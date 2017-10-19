Трусливый Порошенко оказался глупее Януковича

Отказавшись от встречи с делегацией митингующих, украинский президент поступил глупее своего предшественника Виктора Януковича. Петр Порошенко и украинское общество несовместимы.

Президент Украины объяснил свое нежелание встречаться с делегацией депутатов ее составом. Петру Порошенко не по чину было общаться с Юрием Левченко и Юрием Деревянко – он рассчитывал поговорить с Мустафой Найемом наедине. Однако нардеп от "Блока Петра Порошенко" привел с собой коллег – не только из БПП, но и внефракционных.

Причину, конечно, озвучили другую: мол, президент не желал общаться с теми, кто жег дымовые шашки в здании Рады. Как бы то ни было, после такого хода главы государства украинское общество окончательно поймет, что оно и Порошенко несовместимы, уверен политолог Олег Соскин.

"Хорошо, что провалилась эта затея. Порошенко уже настолько обнаглел, что выкинул их, как паршивых котят. Теперь у других сил общества начинается понимание, что Порошенко и жизнь украинского общества – это несовместимые вещи", – заявил украинский эксперт в эфире НСН.

Если же президент попытается силой разогнать митингующих, дело кончится кровавой расправой, уверен политолог. "Если они попробуют это сделать, будет очень плохо. Тогда их будут просто убивать – Порошенко и всех остальных миллиардеров. Их будут отстреливать в домах вместе с семьями. Порошенко поступает гораздо глупее Януковича. Порошенко не успеет удрать, за ним же стоит огромная цена крови. Никого не научил опыт Януковича", - заключил Соскин.

Как писали Dni.Ru, 17 октября несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело) и "Свобода", а также партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной рады. Митингующие ожидают, что парламент рассмотрит их требования 19 числа.

Встреча Порошенко с их представителями так и не состоялась. Многие увидели в этом признак трусости главы Украины. А тот факт, что частная резиденция украинского лидера под Киевом была взята под усиленную охрану, сочли еще одним подтверждением этого. Для защиты здания согнали большое количество людей и техники, а также на какое-то время перекрыли дорогу.

С утра 19 октября возле здания Верховной рады в центре Киева вновь начали собираться люди. Они толпятся возле палаточного городка, обстановка пока спокойная. Митинг начнется одновременно с заседанием парламента, на котором депутаты планируют рассмотреть требования протестующих.