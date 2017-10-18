Зарвавшийся Порошенко из последних сил гадит России

Киев в одностороннем порядке разорвал еще одно соглашение с Москвой. Договор касался производства продукции военного назначения.

Кабинет министров Украины на своем заседании решил разорвать межправительственное соглашение о сохранении специализации предприятий, которые участвуют в производстве военной продукции. Теоретически это может поставить под удар секретность некоторых совместных разработок в сфере ВПК.

Соглашение между Россией и Украиной было подписано в 2000 году. В нем оговаривалось, что стороны сохранят производственную и научно-техническую специализацию предприятий, которые участвуют в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники. Обязательства относились также к услугам военного назначения, поставкам материалов, полуфабрикатов и комплектующих. Кроме того, в договоре содержался запрет на передачу документации и комплектующих третьей стороне.

Надо отметить, что Киев в последние годы неоднократно нарушал эти договоренности. А в марте 2014 года Украина практически полностью приостановила сотрудничество с Россией в сфере военно-технического сотрудничества. В июне того же года Порошенко полностью запретил какое-либо сотрудничество с Россией в сфере ВПК.

Позже Киев разорвал соглашения с Москвой о военно-техническом сотрудничестве, о кооперации предприятий оборонной промышленности и о порядке взаимодействия при экспорте товаров военного назначения в третьи страны, передает ТАСС.