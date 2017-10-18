Зарвавшийся Порошенко из последних сил гадит России
Кабинет министров Украины на своем заседании решил разорвать межправительственное соглашение о сохранении специализации предприятий, которые участвуют в производстве военной продукции. Теоретически это может поставить под удар секретность некоторых совместных разработок в сфере ВПК.
Соглашение между Россией и Украиной было подписано в 2000 году. В нем оговаривалось, что стороны сохранят производственную и научно-техническую специализацию предприятий, которые участвуют в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники. Обязательства относились также к услугам военного назначения, поставкам материалов, полуфабрикатов и комплектующих. Кроме того, в договоре содержался запрет на передачу документации и комплектующих третьей стороне.
Надо отметить, что Киев в последние годы неоднократно нарушал эти договоренности. А в марте 2014 года Украина практически полностью приостановила сотрудничество с Россией в сфере военно-технического сотрудничества. В июне того же года Порошенко полностью запретил какое-либо сотрудничество с Россией в сфере ВПК.
Шикарная "жизня" у украинцев идет#порошенко pic.twitter.com/rl0tq8lOoj— Народная Дружина (@nardrujina) 11 октября 2017 г.
Позже Киев разорвал соглашения с Москвой о военно-техническом сотрудничестве, о кооперации предприятий оборонной промышленности и о порядке взаимодействия при экспорте товаров военного назначения в третьи страны, передает ТАСС.
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