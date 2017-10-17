Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Порошенко прогнулся под неистового Саакашвили

Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Фото: dni.ru
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вместе со сторонниками проводит во вторник, 17 октября, так называемое антикоррупционное вече. Президент Украины Петр Порошенко, как сообщается, готов пойти на определенные уступки.

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На стороне Михаила Саакашвили – сборная солянка из самых разных политических сил Незалежной. Среди них националисты Олега Тягнибока и Андрея Билецкого, "Самопомощь" львовского мэра Андрея Садового. Поддерживает опального политика лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, а также ряд народных депутатов. Бывший глава Одесской области требует перевыборов в Верховную раду или отставки главы государства.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Президент Украины Петр Порошенко не обрадовался подобной активности бывшего соратника, поэтому оперативно решил кинуть ему "кость": предложил внести поправки в Конституцию страны и отменить депутатскую неприкосновенность. Соответствующее положение содержится в законопроекте за авторством Порошенко, который был зарегистрирован 17 октября в Раде.

В карточке документа отмечается, что его статус определен главой государства как неотложный. Как говорится в пояснительной записке к нормативно-правовому акту, нардепы не несут ответственности за результаты голосования и высказывания в стенах парламента. Между тем полное содержание законопроекта пока не известно: текст еще не опубликован на сайте Верховной рады.


Напомним, что Саакашвили был лишен украинского гражданства летом 2017 года. Причиной мог стать личный конфликт с Порошенко. Однако сдаваться бывший грузинский лидер был не намерен: 10 сентября при поддержке сторонников он прорвался через границу Незалежной и отправился во Львов.

Именно там экс-глава Одесской области выступил с ультиматумом к президенту. Помимо прочего, среди требований политика – отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона и создание антикоррупционных судов. На выполнение он отвел Порошенко месяц.

Судя по всему, ультиматум бывшего соратника украинский лидер собирался проигнорировать. А теперь решил экстренно погасить протестную активность сторонников Саакашвили путем отмены депутатской неприкосновенности. Однако если Верховная рада и проголосует за президентский законопроект, в силу он вступит лишь в 2020 году. Вряд ли бывшего грузинского лидера устроит такая отложенная "перемога".

Автор: Иван Поляков17 октября 2017, 11:57

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