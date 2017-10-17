Порошенко прогнулся под неистового Саакашвили

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вместе со сторонниками проводит во вторник, 17 октября, так называемое антикоррупционное вече. Президент Украины Петр Порошенко, как сообщается, готов пойти на определенные уступки.

На стороне Михаила Саакашвили – сборная солянка из самых разных политических сил Незалежной. Среди них националисты Олега Тягнибока и Андрея Билецкого, "Самопомощь" львовского мэра Андрея Садового. Поддерживает опального политика лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, а также ряд народных депутатов. Бывший глава Одесской области требует перевыборов в Верховную раду или отставки главы государства.

Президент Украины Петр Порошенко не обрадовался подобной активности бывшего соратника, поэтому оперативно решил кинуть ему "кость": предложил внести поправки в Конституцию страны и отменить депутатскую неприкосновенность. Соответствующее положение содержится в законопроекте за авторством Порошенко, который был зарегистрирован 17 октября в Раде.

В карточке документа отмечается, что его статус определен главой государства как неотложный. Как говорится в пояснительной записке к нормативно-правовому акту, нардепы не несут ответственности за результаты голосования и высказывания в стенах парламента. Между тем полное содержание законопроекта пока не известно: текст еще не опубликован на сайте Верховной рады.

Напомним, что Саакашвили был лишен украинского гражданства летом 2017 года. Причиной мог стать личный конфликт с Порошенко. Однако сдаваться бывший грузинский лидер был не намерен: 10 сентября при поддержке сторонников он прорвался через границу Незалежной и отправился во Львов.

Именно там экс-глава Одесской области выступил с ультиматумом к президенту. Помимо прочего, среди требований политика – отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона и создание антикоррупционных судов. На выполнение он отвел Порошенко месяц.

Судя по всему, ультиматум бывшего соратника украинский лидер собирался проигнорировать. А теперь решил экстренно погасить протестную активность сторонников Саакашвили путем отмены депутатской неприкосновенности. Однако если Верховная рада и проголосует за президентский законопроект, в силу он вступит лишь в 2020 году. Вряд ли бывшего грузинского лидера устроит такая отложенная "перемога".

