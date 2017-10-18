Порошенко до чертиков перепугался из-за нового Майдана

Киев в очередной раз сотрясают акции протеста, участники которых уже успели объявить свой сбор новым Майданом. Президент Украины Петр Порошенко, по всей видимости, сильно испугался повторения судьбы своего предшественника, Виктора Януковича.

Частная резиденция президента Украины Петра Порошенко в селе Козино в Киевской области была взята под усиленную охрану, сообщила депутат партии "Самопомощь" Виктория Войцицкая. По ее словам, для защиты здания согнали большое количество людей и техники, а также на какое-то время перекрыли дорогу. "Тут кого бояться", – задалась вопросом нардеп.

Отметим, главные события нового Майдана происходят в центре Киева. Сотни активистов разбили палатки на проезжей части улицы Грушевского около здания Верховной рады, передает газета "Известия". Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook пообещал, что сносить их не будут.

"Право на мирные акции протеста – одно из главных достижений Майдана. Власть терпеливо делает все, чтобы обеспечить эту норму Конституции", – сообщил он. Тем не менее, Юрий Луценко заметил, что у некоторых протестующих якобы есть оружие, из-за чего требуются усиленные меры безопасности.

"Любые изменения в стране возможны только через политический диалог. Насилие убьет страну", – уверен генпрокурор Украины. По его словам, все случаи физических побоев граждан будут жестоко преследоваться.

Несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной рады Украины 17 октября. Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд, передает РИА Новости.

Сообщается, что между протестующими и силовиками не возникало конфликтных ситуаций и обстановка в правительственном квартале спокойная. Тем не менее, здание Верховной рад охраняют полицейские и бойцы Национальной гвардии. Также Петр Порошенко побеспокоился о собственной безопасности, взяв под усиленную охрану собственную резиденцию.