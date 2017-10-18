Порошенко до чертиков перепугался из-за нового Майдана
Частная резиденция президента Украины Петра Порошенко в селе Козино в Киевской области была взята под усиленную охрану, сообщила депутат партии "Самопомощь" Виктория Войцицкая. По ее словам, для защиты здания согнали большое количество людей и техники, а также на какое-то время перекрыли дорогу. "Тут кого бояться", – задалась вопросом нардеп.
Отметим, главные события нового Майдана происходят в центре Киева. Сотни активистов разбили палатки на проезжей части улицы Грушевского около здания Верховной рады, передает газета "Известия". Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook пообещал, что сносить их не будут.
"Право на мирные акции протеста – одно из главных достижений Майдана. Власть терпеливо делает все, чтобы обеспечить эту норму Конституции", – сообщил он. Тем не менее, Юрий Луценко заметил, что у некоторых протестующих якобы есть оружие, из-за чего требуются усиленные меры безопасности.
"Любые изменения в стране возможны только через политический диалог. Насилие убьет страну", – уверен генпрокурор Украины. По его словам, все случаи физических побоев граждан будут жестоко преследоваться.
Несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной рады Украины 17 октября. Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд, передает РИА Новости.
Сообщается, что между протестующими и силовиками не возникало конфликтных ситуаций и обстановка в правительственном квартале спокойная. Тем не менее, здание Верховной рад охраняют полицейские и бойцы Национальной гвардии. Также Петр Порошенко побеспокоился о собственной безопасности, взяв под усиленную охрану собственную резиденцию.
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