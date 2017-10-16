Украина хочет шестью катерами победить Россию

Украинские военные заявили, что придумали новую тактику нападения на российские корабли. По словам моряков, с помощью "волчьей стаи", состоящей из шести катеров, они смогут отбить у России нефтяные вышки, расположенные рядом с Крымом.

Руководство украинских ВМС похвалилось тактикой нападения на российский флот: речь идет о "волчьей стае", или "москитном флоте", – когда боевые катера атакуют с нескольких сторон. "Волчья стая" означает, что мы можем вшестером броситься на больший корабль противника", – сказал командир бронекатера Александр Регул.

Интересно, что эта тактика – вовсе не изобретение украинских моряков. Такой метод атаки, правда с использованием подводных лодок, применялся Германией и США во время Второй мировой войны.

В конце сентября командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что флоту его страны нужны противолодочные корабли для защиты от российских субмарин. А в апреле капитан первого ранга ВМС Украины Евгений Лупаков заявил, что, если бы у Украины были подводные лодки, она якобы легко бы разгромила российский Черноморский флот, пишет "Взгляд.ру".

На это заявление дал короткий и жесткий ответ депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он посоветовал Киеву воздержаться от шуток по поводу Черноморского флота, предупредив, что атака на Крым стала бы для украинского флота походом в один конец.

Черноморский флот впервые провел пуски «Калибров» с подводных лодок » ИНТЕРНЕТ ИЗДАНИЕ РУССКАЯ ПРЕССА: https://t.co/c3GDBfsFie pic.twitter.com/y3dPmYOzVG — Rus-Infopress (@RusInfopress) 12 октября 2017 г.

Фантазии о взятии Крыма и войне с Россией посещают украинских чиновников и военных довольно часто. Недавно в Верховной раде озвучили очередную инициативу по борьбе с пресловутой российской агрессией. Депутаты предложили совершить поход на Москву.

Похожее заявление сделал до этого секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов. Во время посещения прифронтовых районов Донбасса он сказал, что война закончится только после взятия Москвы.