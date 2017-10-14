Россия и Индия расширяют сотрудничество на уровне парламентов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил спикеру Народной палаты Индии Сумитре Махаджан провести в Дели совместное заседание российско-индийской межпарламентской комиссии. Речь об этом шла на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС), которая в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.

"Вы пригласили приехать и посетить Дели. С удовольствием принимаю это предложение, сказал спикер нижней палаты российского парламента, обращаясь к Сумитре Махаджан. – И, если не возражаете, мы могли бы как раз провести заседание межпарламентской комиссии в ходе этого визита".



Сроки визита будут уточнены позже. Однако, как отмечает ТАСС, в Госдуме уже готовятся к проведению заседания комиссии. В свою очередь по словам Махаджан, контакты между странами на политическом уровне и между парламентами двух государств стимулируют и взаимодействие в сфере экономики и бизнеса.

"Если мы будем поддерживать обмен визитами, продолжать наши двусторонние встречи, регулярно встречаться, это повлияет на всех – на бизнесменов, промышленников, политиков, на тех, кто работает в общественной сфере, сказала спикер Народной палаты Индии. – Они начинают более активно работать в своих областях".

Махаджан сообщила спикеру Госдумы, что индийскую часть созданной после ее недавнего визита в Москву совместной группы дружбы возглавит известная актриса, режиссер и политик Хема Мали. В России она наиболее известна по ролям близнецов Зиты и Гиты в одноименном фильме. "Я уверена, вы скоро к нам приедете, не задерживайтесь", – обратилась Махаджан к российскому коллеге.

Напомним, делегация Индии принимает участие в международных парламентских мероприятиях, которые в эти дни проходят в Санкт-Петербурге. В повестке 137-й ассамблеи Межпарламентского Союза заседания постоянных комитетов по вопросам мира и международной безопасности; по устойчивому развитию, финансам и торговле; по демократии и правам человека; по делам ООН; Ассоциации генеральных секретарей парламентов, а также – форум женщин-парламентариев и форум молодых парламентариев.