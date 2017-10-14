Вячеслав Володин посетит Ирак
Вячеслав Володин поблагодарил своего иракского коллеги за
приглашение, пообещав обязательно им
воспользоваться. "Нам очень важно развивать наши межпарламентские связи с
Республикой Ирак, с палатой депутатов Ирака", – сказал спикер Госдумы.
Он также выразил надежду, что сможет встретиться с аль-Джубури на конференции по борьбе с терроризмом. Форум состоится в столице Пакистана, Исламабаде, 24-26 декабря. По словам Володина, на полях мероприятия у двух политиков будет возможность обсудить детали визита спикера Госдумы в Ирак.
"Возможно, в этом году мы еще увидимся на конференции по противодействию терроризму, которая пройдет в Исламабаде 24-26 декабря, - сказал Володин. – Если вы будете принимать участие в этой конференции, то возможно, мы могли бы еще раз встретиться и поговорить о контурах будущей встречи в Ираке".
Председатель нижней палаты российского парламента также пригласил аль-Джабури принять участие в антинаркотической конференции "Парламентарии против наркотиков". Это мероприятие состоится в Москве 4 декабря под эгидой ООН.
Напомним, в эти дни в Санкт-Петербурге проходит 137-я ассамблея Межпарламентского Союза. Она посвящена вопросам диалога между странами и культурами, обсуждения перспектив их сближения. Российскую делегацию возглавляют глава председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и глава Совфеда Валентина Матвиенко.
Нынешняя ассамблея является самой представительной за всю историю Межпарламентского союза. В этом году в город на Неве соберет 157 делегаций, 95 председателей парламентов из 87 государств – всего около 850 парламентариев. Межпарламентский союз – старейшая и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций. Она считается неформальным парламентским измерением ООН.
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