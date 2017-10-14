В Петербурге стартует ассамблея Межпарламентского союза

В Санкт-Петербурге открывается 137-я ассамблея Межпарламентского Союза (МПС). Тема форума в этом году – "Продвигая культурный плюрализм и мир через межрелигиозный и межэтнический диалог". В рамках нее участники ассамблеи рассмотрят вопросы диалога между культурами мира и перспективы их сближения. Главная площадка ассамблеи расположится в Таврическом дворце. Форум продлится с 14 по 18 октября.

Российский парламент на ассамблее представят депутаты Госдумы и члены Совета Федерации во главе со спикерами обеих палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Вопреки трудностям во взаимоотношениях, в город на Неве приедут 10 из 15-и членов ПАСЕ. Кстати, даже фигурантам ответных российских санкционных списков двери на ассамблею открыты – Россия гарантировала допуску к участию в форуме всех без исключения парламентариев.

Эксперты утверждают, что нынешняя ассамблея станет самой представительной за всю историю Межпарламентского союза. Обычно ассамблеи собирают до 140 парламентских делегаций из 173 парламентов – участников союза. В мероприятии в Петербурге примут участие 157 делегаций, 95 председателей парламентов из 87 государств мира, около 850 парламентариев.



Демонстративных отказов приехать в город на Неве, отличие от предыдущих форумов, не было. Лишь Верховная рада Украины призвала представителей других стран отказаться от визита в Петербург. Но даже страны, поддержавшие Киев в октябре прошлого года при голосовании против Санкт-Петербурга (Австралия, Новая Зеландия, Эстония, Канада, Швеция), в полном составе планируют прибыть Северную столицу.

Все это наглядно демонстрирует не только растущую роль Межпарламентского союза, но и о безрезультатной санкционной политике Запада. А неудачная попытка Киева не допустить проведение ассамблеи в Петербурге лишний раз подтвердила, что парламенты стран, входящих в МПС, не поддаются на провокации.

Как отметил политолог Антон Хащенко, Россия за год серьезно нарастила активность в сфере межпарламентского сотрудничества. По его мнению, для этого есть ряд объективных предпосылок. Во-первых, говорит эксперт, в мире большое количество угроз, которые надо решать и обсуждать сообща. Во-вторых, несовершенство некоторых площадок, типа ПАСЕ. И в-третьих, внешнеполитическое давление на нашу страну.

"Вообще, нужно отметить рост активности межпарламентского сотрудничества с избранием нового созыва Госдумы и в рамках позиции думского руководства, лично Вячеслава Володина; происходит много контактов".

"Очевидно, что сотрудничество между парламентами в рамках решения международных вопросов – это один из важнейших векторов внешней политики. Классическая дипломатия потеряла свою монополию, с точки зрения международного общения, потому что увеличился масштаб международного общения, гражданское общество активно к этому подключается, – цитирует политолога портал Политаналитика.ru. – Поэтому роль и вес парламентской дипломатии с каждым годом будет расти".

К числу предпосылок усиления парламентской дипломатии Антон Хащенко относит возможность координировать принятие национальными парламентами законодательства по острым вопросам (к примеру, по борьбе с террористами, экстремистами). Кроме того, важен диалог с тем или иным парламентом. Здесь можно ожидать выстраивания дружеских, доверительных отношений. "В конечном счете, это влияет на позицию того или иного парламента по тому или иному вопросу международной повестки, – отметил Хащенко. – Например, с парламентом Израиля было взаимодействие в этому году, и как итог Израиль выступил с осуждением сноса памятников в Польше".



В Северной столице на полях ассамблеи уже состоялись несколько важных международных встреч. В их числе парламентская ассамблея ОДКБ и Парламентский форум БРИКС. Вячеслав Володин, возглавляющий парламентскую ассамблею ОДКБ, был модератором пленарного ее членов, которые обсудили ряд актуальных вопросов. В частности, речь шла о сближении национальных законодательств по противодействию терроризму и трансграничной преступности, оказании международной правовой помощи по уголовным делам, по борьбе с правонарушениями в информационной сфере. В этот же день состоялось заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, в котором также участвовал председатель Госдумы.

В графике спикера – встречи с коллегами из Бразилии, Индии, Ирака, Конго, Сербии. Вячеслав Володин уже провел переговоры со спикером меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани и недавно избранным главой Народного Совета Сирии Хамудом Юсефом Ас-Сабахом.

Политолог Александр Коньков отмечает, что Иран не понаслышке знает, что такое санкции и насколько они вредят конструктивному взаимодействию и продвижению вперед. А парламентский диалог, по его мнению, является хорошим примером механизма, который показывает всю бесперспективность любого рода ограничений, любого рода санкций.

"Парламентарии являются представителями своего народа, и, ограничивая их в действиях, вплоть до персонального характера, системных ограничений, – все это не способствует ничему другому, кроме как ограничению коммуникации и поиска взаимовыгодных сфер сотрудничества".

По словам аналитика, то, что в рамках межпарламентского союза можно обозначить риски санкционных режимов и обсудить возможности преодоления соответствующих рисков на межпарламентском уровне, – является важным шагом в поиске оптимальной модели сотрудничества парламентариев как представителей народов. Россия, как принимающая сторона, будет делать все, чтобы 137-я ассамблея Межпарламентского союза прошла без попыток давления и навязывания своих позиций кем-либо из участников. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, на несколько предстоящих дней Санкт-Петербург становится парламентской столицей мира.

Межпарламентский союз – старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций. Она считается неформальным парламентским измерением ООН. Членами союза являются 173 страны, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов. В повестке 137-й ассамблеи организации - заседания постоянных комитетов по вопросам мира и международной безопасности; по устойчивому развитию, финансам и торговле; по демократии и правам человека; по делам ООН; Ассоциации генеральных секретарей парламентов, а также – форум женщин-парламентариев и форум молодых парламентариев.