В Петербурге стартует ассамблея Межпарламентского союза
Российский парламент на ассамблее представят депутаты Госдумы и члены Совета Федерации во главе со спикерами обеих палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Вопреки трудностям во взаимоотношениях, в город на Неве приедут 10 из 15-и членов ПАСЕ. Кстати, даже фигурантам ответных российских санкционных списков двери на ассамблею открыты – Россия гарантировала допуску к участию в форуме всех без исключения парламентариев.
Эксперты утверждают, что нынешняя ассамблея станет самой
представительной за всю историю Межпарламентского союза. Обычно ассамблеи собирают
до 140 парламентских делегаций из 173 парламентов – участников союза. В мероприятии
в Петербурге примут участие 157 делегаций, 95 председателей парламентов из 87
государств мира, около 850 парламентариев.
Демонстративных отказов приехать в город на Неве, отличие от предыдущих форумов, не было. Лишь Верховная рада Украины призвала представителей других стран отказаться от визита в Петербург. Но даже страны, поддержавшие Киев в октябре прошлого года при голосовании против Санкт-Петербурга (Австралия, Новая Зеландия, Эстония, Канада, Швеция), в полном составе планируют прибыть Северную столицу.
Все это наглядно демонстрирует не только растущую роль Межпарламентского союза, но и о безрезультатной санкционной политике Запада. А неудачная попытка Киева не допустить проведение ассамблеи в Петербурге лишний раз подтвердила, что парламенты стран, входящих в МПС, не поддаются на провокации.
Как отметил политолог Антон Хащенко, Россия за год серьезно нарастила активность в сфере межпарламентского сотрудничества. По его мнению, для этого есть ряд объективных предпосылок. Во-первых, говорит эксперт, в мире большое количество угроз, которые надо решать и обсуждать сообща. Во-вторых, несовершенство некоторых площадок, типа ПАСЕ. И в-третьих, внешнеполитическое давление на нашу страну.
"Вообще, нужно отметить рост активности межпарламентского сотрудничества с избранием нового созыва Госдумы и в рамках позиции думского руководства, лично Вячеслава Володина; происходит много контактов".
"Очевидно, что сотрудничество между парламентами в рамках решения международных вопросов – это один из важнейших векторов внешней политики. Классическая дипломатия потеряла свою монополию, с точки зрения международного общения, потому что увеличился масштаб международного общения, гражданское общество активно к этому подключается, – цитирует политолога портал Политаналитика.ru. – Поэтому роль и вес парламентской дипломатии с каждым годом будет расти".
К числу предпосылок усиления парламентской дипломатии Антон
Хащенко относит возможность координировать принятие национальными парламентами
законодательства по острым вопросам (к примеру, по борьбе с террористами,
экстремистами). Кроме того, важен диалог с тем или иным парламентом. Здесь
можно ожидать выстраивания дружеских, доверительных отношений. "В конечном
счете, это влияет на позицию того или иного парламента по тому или иному
вопросу международной повестки, – отметил Хащенко. – Например, с парламентом
Израиля было взаимодействие в этому году, и как итог Израиль выступил с
осуждением сноса памятников в Польше".
В Северной столице на полях ассамблеи уже состоялись несколько важных международных встреч. В их числе парламентская ассамблея ОДКБ и Парламентский форум БРИКС. Вячеслав Володин, возглавляющий парламентскую ассамблею ОДКБ, был модератором пленарного ее членов, которые обсудили ряд актуальных вопросов. В частности, речь шла о сближении национальных законодательств по противодействию терроризму и трансграничной преступности, оказании международной правовой помощи по уголовным делам, по борьбе с правонарушениями в информационной сфере. В этот же день состоялось заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, в котором также участвовал председатель Госдумы.
В графике спикера – встречи с коллегами из Бразилии, Индии, Ирака, Конго, Сербии. Вячеслав Володин уже провел переговоры со спикером меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани и недавно избранным главой Народного Совета Сирии Хамудом Юсефом Ас-Сабахом.
Политолог Александр Коньков отмечает, что Иран не понаслышке знает, что такое санкции и насколько они вредят конструктивному взаимодействию и продвижению вперед. А парламентский диалог, по его мнению, является хорошим примером механизма, который показывает всю бесперспективность любого рода ограничений, любого рода санкций.
"Парламентарии являются представителями своего народа, и, ограничивая их в действиях, вплоть до персонального характера, системных ограничений, – все это не способствует ничему другому, кроме как ограничению коммуникации и поиска взаимовыгодных сфер сотрудничества".
По словам аналитика, то, что в рамках межпарламентского союза можно обозначить риски санкционных режимов и обсудить возможности преодоления соответствующих рисков на межпарламентском уровне, – является важным шагом в поиске оптимальной модели сотрудничества парламентариев как представителей народов. Россия, как принимающая сторона, будет делать все, чтобы 137-я ассамблея Межпарламентского союза прошла без попыток давления и навязывания своих позиций кем-либо из участников. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, на несколько предстоящих дней Санкт-Петербург становится парламентской столицей мира.
Межпарламентский союз – старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций. Она считается неформальным парламентским измерением ООН. Членами союза являются 173 страны, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов. В повестке 137-й ассамблеи организации - заседания постоянных комитетов по вопросам мира и международной безопасности; по устойчивому развитию, финансам и торговле; по демократии и правам человека; по делам ООН; Ассоциации генеральных секретарей парламентов, а также – форум женщин-парламентариев и форум молодых парламентариев.
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