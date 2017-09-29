Тимошенко пустилась в бега из-за двух бутылок вина

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко решилась бежать совместно с экс-банкиром, бывшим президентом украинской Федерации триатлона Андреем Онистратом. Правда, это был всего лишь забег длиной 12 километров, которые "оранжевая леди" преодолела за один час и 20 минут.

Ранее Тимошенко и Онистрат заключили пари. По словам экс-банкира, политик пребывает в отличной физической форме. Он отметил, что, если бы Тимошенко нужно было бежать марафон длиной 42 километра, она смогла бы преодолеть эту дистанцию за четыре часа и 30 минут.

"Это не быстро, но точно пробежала бы", – заявил Онистрат. Бизнесмен отметил, что пульс у лидера "Батькивщины" был ниже 150, а это значит, что она каждый день тренируется. "Сердце у нее большое, тренированное", – сказал Онистрат.

По словам экс-руководителя Федерации триатлона, он подготовит Тимошенко, чтобы она пробежала марафон. "Это очень круто. Я не знаю ни одного такого политика, который мог бы пробежать марафон", – заявил он. Банкир добавил, что Тимошенко станет президентом после того, как пробежит марафонскую дистанцию.

Напомним, ранее с Тимошенко произошел курьез во время эфира на одном из украинских телеканалов. Ей вручили уменьшенную копию статуэтки "Оскар" и назвали лучшей актрисой страны.





Статуэтку политику преподнес зампред фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Алексей Гончаренко. Лидер "Батькивщины" не растерялась и пообещала передать награду главе государства.

Она вспомнила, как Порошенко обещал закончить "антитеррористическую операцию" в Донбассе за две недели, и заявлял, что выплатит миллионы гривен ее участникам. При этом фабрика компании Roshen в Липецке, принадлежащая президенту, продолжала работу, отметила "оранжевая принцесса".

