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Политика

Эрдоган собрался купить Украину по дешевке

Реджеп Эрдоган. Фото: GLOBAL LOOK press/Dha - Depo Photos
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в покупке Анкарой нескольких сотен украинских предприятий. Об этом заявил политический аналитик Алексей Мухин.
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"Дело в том, что с Украины сейчас потихоньку выходит Европа, а свято место пусто не бывает", – отметил эксперт. По его словам, Эрдоган заинтересован в 300 украинских объектах, которые пока сохраняют "товарный вид". Речь идет о предприятиях, приватизация которых была объявлена еще в 2015 году.

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Мухин напомнил, что тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк отказал европейским и российским компаниям в приватизации государственного имущества. "Этим он крайне разочаровал европейский бизнес", – подчеркнул аналитик.

Кроме экономических, у Анкары есть и политические виды на Киев. По мнению эксперта, Эрдоган уверен в будущем ослаблении влияния ЕС и США на Украину, поэтому стремится заполнить этот вакуум. "Чтобы оказать определенные услуги украинскому руководству и в дальнейшем заиметь нового подчиненного союзника", – пояснил Мухин.

Реджеп Эрдогани и Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Украину с государственным визитом в понедельник, 9 октября. Турецкий лидер встретился с главой Незалежной Петром Порошенко. Стороны обсудили ряд вопросов двухстороннего сотрудничества.

Помимо прочего, Порошенко и Эрдоган затронули тему Крыма. Президент Турции заявил, что Анкара не признает воссоединение полуострова с Россией и поддерживает территориальную целостность Украины. По его словам, он гарантировал Порошенко, что не изменит свою позицию.

Вместе с тем эксперты отметили, что на слова Эрдогана о принадлежности полуострова не следует обращать внимания. Аналитики полагают, что турецкий лидер способен менять мнение в зависимости от политической конъюнктуры и стремится говорить определенные слова там, где их хотят услышать.

Автор: Иван Поляков11 октября 2017, 13:23

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