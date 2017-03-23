Эрдоган повторил глупую ошибку Порошенко

Турции придется покупать пшеницу намного дороже, если Москва прекратит ее поставки Анкаре. Эрдоган рубит сук, на котором сидит, уверены в Российском зерновом союзе.

Альтернатива пшенице из России обойдется Турции дороже, заявили в Российском зерновом союзе. "Они сами рубят сук, на котором сидят: из нашего зерна они делают муку, теперь им придется покупать пшеницу дороже, чем у нас, придется переплачивать", – подчеркнул глава РЗС Аркадий Злочевский.

Если Эрдогану хочется платить больше за тот же товар (при этом, возможно, худшего качества) – это его личные проблемы. Умным такое решение не назовешь. В Минсельхозе отмечают, что заявления Турции о нормализации торговых отношений с Россией оказались просто лозунгами. А действия Анкары – не что иное, как новая попытка оказать давление на российских партнеров.

"Мы не приемлем и отвергаем попытки оказать давление на Россию с тем, чтобы открыть доступ турецкой сельхозпродукции на российский рынок по тем чувствительным направлениям, где в последние годы активно развивается российское производство", – цитирует пресс-служба ведомства министра Александра Ткачева.

По его словам, введенные Анкарой пошлины на импорт российской сельхозпродукции могут привести к полному прекращению ввоза российских товаров. В частности, Россия полностью прекратит экспорт в Турцию пшеницы, кукурузы, нерафинированного подсолнечного масла, шрота подсолнечника, бобовых и риса.

На фоне обострения отношений между Москвой и Анкарой Россия с 1 января 2016 года ввела запрет на ввоз целого перечня сельскохозяйственной продукции из Турции. Однако после переговоров, в октябре 2016-го, эмбарго частично было снято. А 9 марта 2017 года российская сторона расширила перечень разрешенных к ввозу турецких товаров.

Тем не менее Турция с 15 марта исключила Россию из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин. До этого беспошлинный режим для российской продукции действовал в случае, если она ввозилась для переработки или дальнейшего экспорта в третьи страны. Однако для реализации российской сельхозпродукции на турецком рынке все равно было необходимо уплачивать сбор в размере 130%. Теперь такая пошлина действует на любой импорт сельхозпродукции из России в Турцию.

Турция – второй по объему импортер российского зерна после Египта. Глава Ассамблеи экспортеров Турции Мехмет Бюйукэкши сообщил агентству Bloomberg, что Анкара ввела ограничения по запросу местных экспортеров сельхозпродукции. В частности, их не устраивают российские ограничения на импорт томатов и некоторых других турецких продуктов.

Впрочем, Александр Ткачев уверен, что особого урона российские производители не понесут. "Учитывая лидирующие позиции России на мировом зерновом рынке и качество российской сельхозпродукции, уверен, что мы в короткие сроки сможем оперативно переориентировать поставки российской сельхозпродукции в другие регионы мира", – заявил российский министр.