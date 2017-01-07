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Политика

Что сделает с миром Дональд Трамп

Фото: Dni.Ru
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США дала миру надежду. По крайней мере, в этом уверен сам избранный глава государства. Но, как бы ни располагал к себе харизматичный американский лидер, великое видится на расстоянии. Что же думают о президентстве Трампа люди, не вовлеченные в его орбиту?
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Обеспечение безопасности во время церемонии инаугурации Дональда Трампа, которая пройдет 20 января в Вашингтоне, может стать самой сложной подобной операцией в современной истории. Так считают в американских спецслужбах и полиции. Силовики готовятся предотвращать столкновения между сторонниками избранного президента и американцами, недовольными исходом всеобщих выборов в США.

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 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп Избранный президент США, медиамагнат

Сам объект охраны в ожидании церемонии коротает время в соцсетях. Мрак царил в мире, не оставляя человечеству никакой надежды. Но пришел Дональд Трамп – и воссияло солнце. К такому выводу пришел избранный президент США, отпраздновав Рождество.

"Мир был мрачным, пока я не победил, не было никакой надежды. А теперь рынок вырос почти на 10%, расходы на Рождество составили более 1 триллиона долларов", – написал Трамп в своём Twitter.

Говоря о мире, Трамп, как и любой американец, имеет в виду, конечно, США. Опытный шоумен для пущего эффекта слегка сгустил краски – но, в общем-то, понять его метафору можно. Объясняя неожиданную для многих победу миллиардера на президентских выборах, аналитики тоже рисовали довольно мрачные картины американской действительности.

В частности, бывший вице-президент печально известной компании Lehman Brothers Лоуренс Макдональд приводил следующие цифры. Безработица среди молодежи к 2016 году достигла максимального уровня за последние 50 лет. В целом же почти 50% американцев не работают и не платят налоги. С 2000 года число рабочих мест в стране сократилось на 3,2 миллиона. Госдолг за время президентства Обамы вырос с 8,8 триллиона долларов в 2008 году до 18,5 триллиона в 2016-м. Темпы роста экономики – самые низкие за последние 25 лет.

Как отмечал Макдональд, усталость американцев от "неизменного курса либерализма, политкорректности и глобализации" давно должна была привести к смене лица власти. Однако не было харизматичного лидера. И тут появился Дональд Трамп – личность незаурядная, волевая и очень харизматичная. Для утомленного рядового жителя США он действительно стал лучом света и надежды. Судя по тому, что в советники себе избранный президент набрал исполнительных директоров крупнейших американских компаний, именно экономика и создание новых рабочих мест станет главным направлением удара Трампа-президента.  

Теперь что касается внешней политики. Некую восторженность, присутствовавшую в комментариях российских СМИ по поводу "трамповой победы", можно объяснить. Как заметил в интервью "Известиям" служивший советником у президента Рейгана американский политолог Пол Крейг Робертс, Трамп в Белом доме в любом случае лучше Хиллари Клинтон.

"На мой взгляд, перспективы российско-американских отношений при Дональде Трампе на порядок лучше, чем они были бы при Хиллари Клинтон. Я вижу здесь несколько аргументов в поддержку этого мнения. Во-первых, Трамп уважает президента России Владимира Путина. Во-вторых, республиканец совсем не пытается демонизировать Россию. Также о его намерениях говорит и тот факт, что Трамп выдвинул на должность госсекретаря США Рекса Тиллерсона — человека, который в хороших отношениях с Путиным и знает Россию", – заявил политолог. По мнению Робертса, чтобы перезапустить отношения с Москвой, новый президент США должен будет уступить Путину в вопросах, касающихся Украины.

Аналитики отмечают, что Дональд Трамп не разделяет неоконсервативные взгляды об американской военной гегемонии в мире. И приходят к выводу, что при таком президенте от США будет исходить гораздо меньше угроз стабильности и миру. А вот политике воинствующего глобализма под руководством Вашингтона может прийти конец. Трамп открыто заявил, что НАТО давно исчерпала себя, в существовании блока нет никакой необходимости. Единственное, чем может быть полезен сегодня Североатлантический альянс – подключиться к борьбе с реальной, а не мнимой угрозой, "Исламским государством" (запрещенной в России группировкой). Да и экономические глобальные проекты, в которых США планировали доминировать – такие, как Транстихоокеанское партнерство – ему не по вкусу.  

Сам же Дональд Трамп продолжает действовать по принципу "сам себя не похвалишь – никто не похвалит". "Индекс доверия покупателей в США вырос за декабрь почти на четыре пункта – до 113,7. Самый высокий показатель за 15 лет! Спасибо тебе, Дональд", – скромно комментирует избранный президент свои успехи в Twitter. Что поделаешь – до 20 января, дня инаугурации, придется ему довольствоваться такими маленькими радостями. А вот после уж он развернется. Хотя, позволят ли Трампу воплотить в жизнь его грандиозные планы "Великой Америки" – еще вопрос.

Автор: Игорь Силецкий7 января 2017, 18:06

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