Трамп отправит в Россию знатока русской души

Избранный президент США готовится назначить нового посла в Россию в следующем году. Одними из главных кандидатов на этот ответственный пост являются сторонники сближения с Москвой и исправления ранее допущенных в отношениях между двумя странами ошибок конгрессмен Дана Рорабахер и советник бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера Томас Грэм.

О предстоящем назначении нового посла заявили сразу несколько источников в дипломатическом корпусе США и в кулуарах Республиканской партии, сообщает газета "Известия". "Главными кандидатами на этот пост являются конгрессмен Дана Рорабахер и дипломат, специалист по России Томас Грэм. Но есть и другие", – приводит издание слова анонимного источника в Госдепартаменте США. При этом отмечается, что Трамп уже принял решение относительно дипломатических представителей американского государства в таких ключевых для Вашингтона странах, как Китай и Израиль. Теперь на очереди Россия.

Один из претендентов на должность нового посла, конгрессмен Дана Рорабахер, как сообщается, занимает наиболее взвешенную и конструктивную позицию по отношению к России, выступая за примирение между Москвой и Вашингтоном. Так, годом ранее конгрессмен заявил, что угрозы со стороны России не существует, а якобы ее готовность нанести военный удар по Европе является не более чем антироссийской пропагандистской выдумкой. При этом дипломат не скрывает гордости за свое знакомство с президентом Владимиром Путиным, которое состоялось еще в 90-е. Знающие Рорабахера люди утверждают, что он является сторонником налаживания личных тесных отношений, "неформальным" политиком.





Другой вероятный кандидат на пост американского посла в России – советник экс-госсекретая США Генри Киссинджера Томас Грэм. Огромным плюсом для него является то, что он свободно говорит на русском языке, а также имеет опыт работы в посольстве Соединенных Штатов в Москве. Стоит отметить, что сам Киссинджер, справедливо считающийся одной из наиболее значительных фигур в американском политическом истеблишменте, неоднократно высказывался о вреде той политики, которую Вашингтон ведет по отношению к Москве. Грэм разделяет эту позицию, также призывая пересмотреть внешнюю политику США на российском направлении.





Dni.Ru напоминают, что ранее Дональд Трамп в качестве претендента на пост руководителя внешнеполитического ведомства США выдвинул бывшего главу крупнейшей американской нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона. Как сообщалось, он имеет хорошие отношения как с российскими политическими, так и бизнес-кругами. Эксперты называют его "политическим реалистом", который ставит пользу от сотрудничества выше разногласий на почве идеологических догм нынешней вашингтонской администрации.



