Порошенко пиарится на бойне в Донбассе

В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко.

Президент Украины продолжает провокационную политику по отношению к самопровозглашенным республикам на востоке страны. Во время своей очередной поездки за пределы страны, Порошенко поджигает и так взрывоопасную ситуацию в Донбассе. На Смоленской площади считают, что с помощью зарубежных визитов украинское руководство рассчитывает сохранить спровоцированный самим Киевом кризис в международной повестке дня.

В последние дни резко обострилась ситуация в Донбассе, где подразделения ВСУ продолжают вести наступательные действия с целью захвата позиций ополчения. Огонь ведется в том числе и по пригородам Донецка. В стрельбе по жилым кварталам активно применяются тяжелые виды вооружений, включая крупнокалиберную артиллерию и реактивные системы залпового огня. Среди мирного населения снова есть жертвы.

Российский МИД считает это прямым следствием продолжающихся нарушений Украиной ее обязательств по Минским соглашениям. "Вместо усилий по достижению устойчивого мира украинские власти упорно пытаются добиться военного решения конфликта", – говорится в заявлении дипведомства.

МИД призывает украинские власти незамедлительно прекратить вооруженные провокации в Донбассе, соблюдать имеющиеся договоренности о перемирии и приступить к ответственному выполнению всех положений Минских соглашений.

О реакции Кремля на обострение украинского кризиса ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения. Мы чрезвычайно сожалеем, что в результате этой атаки, которая была осуществлена против ополченцев Донбасса, погибли люди и с той, и с другой стороны ", – сказал Песков.

Тем временем президент Украины Петр Порошенко призвал провести срочную видеоконференцию всех заинтересованных в ослаблении напряженности в Донбассе. Глава делегации ДНР на мирных переговорах в Минске Денис Пушилин назвал попытку Порошенко созвать экстренную видеоконференцию пиаром на крови. "Порошенко знает, что 1 февраля состоится очная встреча в Минске, но попытался собрать видеоконференцию в экстренном режиме", – отметил Пушилин.

Известно, что сегодня, 31 января, Совет безопасности ООН на закрытых консультациях обсудит обострение ситуации на юго-востоке Украины.



