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Политика

Европа отправляет в утиль использованного Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press
Президент Украины Петр Порошенко близок к нерукопожатности и становится все более нежелательной персоной в европейских властных кабинетах. Такое мнение на основании анализа последних событий высказал на пресс-конференции в Киеве политолог, руководитель Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.
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Как полагает эксперт, на изменение отношений Европы к нынешнему украинскому руководству свидетельствует недавно принятая резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая содержит ряд неприятных для Порошенко и его окружения пунктов. "В принятии резолюции ПАСЕ мы увидели жесточайший сигнал в сторону украинской власти о том, что Европа недовольна тем, как развиваются события в Украине, недовольна украинским руководством. Украинское руководство сейчас близко к ситуации нерукопожатости", – утверждает Павлив.

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В то же время он отмечает, что пока скандалы с участием Порошенко были для Европы вторичны, тамошняя пропагандистская машина практически не упоминала об украинском лидере в негативном ключе. "Но если он продолжит создавать проблемы для крупных европейских игроков – а он создает их – отношение к Порошенко в Европе может поменяться на прямо противоположное тому авансу, который он получил в 2014 году", – уверен руководитель Фонда гуманитарных стратегий. В целом же, уверен политолог, если судить по нынешнему уровню контактов и визитов Порошенко, можно сказать, что он уже практически не вхож "в лучшие дома Европы".


ПАСЕ 25 января приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине". Несмотря на то, что документ в очередной раз содержит обвинения в адрес России в "агрессивных действиях" в Крыму и Донбассе, он также содержит ряд пунктов, критикующих политику нынешних украинских властей.

Так, резолюция указывает на необходимость реальных шагов по реализации Минских соглашений, проведении подлинной децентрализации Украины, а также борьбе с коррупцией. Кроме того, требуется тщательнее расследовать трагедию в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года с привлечением независимых экспертов. Также в ПАСЕ раскритиковали языковую политику украинских властей, отмечая, что закрепленное законом употребление на территории страны только украинского языка приведет к самым негативным последствием внутри страны и нарушит права миллионов ее граждан.


Как полагают эксперты, резолюция ПАСЕ является продуктом более тщательного исследования деятельности украинских властей со стороны европейских парламентариев. "Главный элемент новизны – отказ Европы от взгляда на Украину как на внутренне целостное и единое, "непорочное" государственное образование, невинную жертву неблагоприятных обстоятельств и грозного, коварного соседа, требующее безоговорочной поддержки всегда и во всем", – уверен политолог Павел Рудяков.

Автор: Иван Поляков31 января 2017, 13:56

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