МИД России выступил с заявлением о ситуации на Украине
Бывший президент США пошел в атаку на нынешнего главу Белого дома
Порошенко доплачивает военным за убитых жителей Донбасса
Киев нашел способ вдохновить армию на новые подвиги. Министр обороны Украины Степан Полторак приказал увеличить размер денежных выплат военнослужащим, воюющим в Донбассе. "Согласно приказу, военнослужащим, которые несут службу на линии боевого соприкосновения, будет выплачиваться денежное вознаграждение в сумме 6 тысяч гривен", – заявила пресс-секретарь ведомства Оксана Гаврилюк.
Тем временем под обстрел украинской артиллерии в Киевском районе Донецка попала группа российских журналистов. Как сообщает агентство ДАН, это журналисты федеральных телеканалов НТВ и "Лайфньюз", а также сотрудники МЧС ДНР и представители местной администрации. Им удалось укрыться в подъезде одного из зданий. В Макеевке снаряды разрушили жилые дома и газопровод.
В последние дни обстановка вдоль линии соприкосновения резко обострилась. Обстрелы территории ДНР из артиллерийских орудий и установок залпового огня следуют один за другим. Командование самопровозглашенной республики отмечает рост числа разрушений, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения.
ВСУ за последнее время несколько раз пытались прорвать линию обороны ополчения. "В 14:30 противник предпринял вторую безуспешную попытку атаковать наши позиции в районе села Коминтерново силами до одного взвода при поддержке двух БМП. Ответным огнем с позиций подразделений ВС ДНР противник понес потери: семь человек убиты и более 10 ранены", – сообщили в Минобороны республики.
Накануне ВСУ атаковали крупными силами позиции сил самообороны под Донецком, в треугольнике Пески-Ясиноватая-Авдеевка, на Светлодарской дуге и под Докучаевском. Однако на сей раз получили жесткий ответ. Минувшим вечером артиллерия ополчения открыла ураганный огонь практически по всей северо-западной дуге фронта, от аэропорта до Авдеевки. Потери украинской армии превысили 150 человек убитыми и ранеными.
31 января лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко выступили с совместным обращением к главам России, США и Германии. "Просим вас остановить Украину и заставить Порошенко прекратить преступную деятельность против народа Донбасса. Заставьте Порошенко перестать стрелять по мирным жителям и снять экономическую блокаду. Это нужно сделать, пока не поздно. Пока на нашей земле не произошла экологическая и гуманитарная катастрофа, предотвратите большую беду", – говорится в обращении.
В то же время руководство в Киеве выступило с неожиданно "гуманными" заявлениями. Советник министра Украины по "временно оккупированным территориям" Юрий Гримчак пришел к выводу, что полная блокада республик Донбасса принесет вред не только местным жителям. По его словам, если перекрыть воду в Донецк, то пострадает Мариуполь, который подключен к тому же каналу Северский Донец. То же касается энергетики. 80% электроэнергии, которую получает Мариуполь, производится на территории Донбасса. "Все, кто на Украине сегодня призывает блокировать Донбасс, совершают государственную измену", – заключил советник.
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