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Политика

Порошенко доплачивает военным за убитых жителей Донбасса

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Matti Matikainen
Минобороны Украины увеличило денежное вознаграждение служащим частей, воюющих в Донбассе. Ожесточенные бои в зоне соприкосновения ВСУ и ополчения продолжаются. Украинская артиллерия обстреливает мирные кварталы Донецка.
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Киев нашел способ вдохновить армию на новые подвиги. Министр обороны Украины Степан Полторак приказал увеличить размер денежных выплат военнослужащим, воюющим в Донбассе. "Согласно приказу, военнослужащим, которые несут службу на линии боевого соприкосновения, будет выплачиваться денежное вознаграждение в сумме 6 тысяч гривен", – заявила пресс-секретарь ведомства Оксана Гаврилюк.

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Тем временем под обстрел украинской артиллерии в Киевском районе Донецка попала группа российских журналистов. Как сообщает агентство ДАН, это журналисты федеральных телеканалов НТВ и "Лайфньюз", а также сотрудники МЧС ДНР и представители местной администрации. Им удалось укрыться в подъезде одного из зданий. В Макеевке снаряды разрушили жилые дома и газопровод.

В последние дни обстановка вдоль линии соприкосновения резко обострилась. Обстрелы территории ДНР из артиллерийских орудий и установок залпового огня следуют один за другим. Командование самопровозглашенной республики отмечает рост числа разрушений, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения. 

ВСУ за последнее время несколько раз пытались прорвать линию обороны ополчения. "В 14:30 противник предпринял вторую безуспешную попытку атаковать наши позиции в районе села Коминтерново силами до одного взвода при поддержке двух БМП. Ответным огнем с позиций подразделений ВС ДНР противник понес потери: семь человек убиты и более 10 ранены", – сообщили в Минобороны республики.

Накануне ВСУ атаковали крупными силами позиции сил самообороны под Донецком, в треугольнике Пески-Ясиноватая-Авдеевка, на Светлодарской дуге и под Докучаевском. Однако на сей раз получили жесткий ответ. Минувшим вечером артиллерия ополчения открыла ураганный огонь практически по всей северо-западной дуге фронта, от аэропорта до Авдеевки. Потери украинской армии превысили 150 человек убитыми и ранеными.

31 января лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко выступили с совместным обращением к главам России, США и Германии. "Просим вас остановить Украину и заставить Порошенко прекратить преступную деятельность против народа Донбасса. Заставьте Порошенко перестать стрелять по мирным жителям и снять экономическую блокаду. Это нужно сделать, пока не поздно. Пока на нашей земле не произошла экологическая и гуманитарная катастрофа, предотвратите большую беду", – говорится в обращении.

В то же время руководство в Киеве выступило с неожиданно "гуманными" заявлениями. Советник министра Украины по "временно оккупированным территориям" Юрий Гримчак пришел к выводу, что полная блокада республик Донбасса принесет вред не только местным жителям. По его словам, если перекрыть воду в Донецк, то пострадает Мариуполь, который подключен к тому же каналу Северский Донец. То же касается энергетики. 80% электроэнергии, которую получает Мариуполь, производится на территории Донбасса. "Все, кто на Украине сегодня призывает блокировать Донбасс, совершают государственную измену", – заключил советник.

Автор: Игорь Силецкий31 января 2017, 17:42

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