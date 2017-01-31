В Кремле обеспокоены ситуацией в Донбассе

О реакции Кремля на очередное обострение украинского кризиса рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения", – цитирует его "Газета.ru". Он отметил, что существуют достоверные данные, которые указывают, что вооруженные формирования, подконтрольные Киеву, напали на территорию, которую контролируют ДНР и ЛНР. "Мы чрезвычайно сожалеем, что в результате этой атаки, которая была осуществлена против ополченцев Донбасса, погибли люди и с той, и с другой стороны", – подчеркнул Дмитрий Песков. Он отметил, что украинские силовики перешли линию разграничения при поддержки артиллерии. Ополчению пришлось давать им отпор в районе Авдеевки.