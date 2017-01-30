Янукович сделал признание по делу о Майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович написал письмо в Генеральную прокуратуру Украины. В нем он, в частности, объяснил свое нежелание возвращаться обратно из России.

"Сейчас я вынужден находиться на территории Российской Федерации, где в течение последнего времени я проживаю по адресу, на который вами были направлены повестки о вызове", – написал в письме Янукович. При этом он напомнил, что зимой 2014 года, сразу после государственного переворота, на него было совершено несколько неудачных попыток покушения. Как отметил экс-глава украинского государства, выезд в Россию был насущной необходимостью из-за возможной расправы, которую могли учинить над ним новые киевские власти.

Виктор Янукович обвиняется на Украине в нарушении ряда статей конституции страны, в том числе в государственной измене. По мнению следователей, доказательством его вины могут служить подписанные им указы, которые тогдашний глава Украины якобы разрабатывал под влиянием своих "пророссийских" советников. Как сообщается, судебный процесс по делу свергнутого президента может начаться уже весной этого года.







