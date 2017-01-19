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Политика

Беглый Янукович рвется поговорить о Майдане

Виктор Янукович. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что Генеральная прокуратура отказывается допросить его по делу о Майдане. В преддверии назначенного на завтра, 20 января, очередного судебного заседания в Киеве, Янукович дал большое интервью, в котором в очередной раз рассказал о своей невиновности.
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20 января в Печерском районном суде Киева должно пройти судебное заседание, где будет рассматриваться ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о возможности проведения заочного досудебного расследования по делу о государственной измене в отношении экс-президента Украины. Тем временем, сам Янукович присутствовать на этом заседании не собирается, но утверждает, что не раз приглашал киевских следователей в Ростов-на-Дону, где он сейчас проживает.

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"Они отказываются допросить меня, хотя я неоднократно заявлял, что готов рассказать о всех обстоятельствах тех трагических дней февраля-марта 2014 года, сообщил им место своего проживания и настойчиво приглашал их приехать ко мне в Ростов", – сказал Виктор Янукович в интервью РИА Новости.

Экс-глава Украины также сообщил, что у него до сих пор нет никаких сведений от украинской прокуратуры относительно преступлений, в которых его обвиняют. "Они не дали мне никакой информации об этом деле, не вручили мне никакого подозрения. Это требование украинских законов, конституции, и я их соблюдаю, чего не скажешь о руководстве Генеральной прокуратуры", - пожаловался Янукович.


На прошлом судебном заседании в ноябре 2016 года экс-президент давал показания по видеосвязи, но активисты запрещенного в России "Правого сектора" всячески пытались сорвать процесс, не дав властям доставить в суд бывших бойцов "Беркута". Им, наравне с Януковичем, инкриминируют кровавые события на Майдане.

"Меня обвинили во всех смертных грехах прямо в день трагедии. Но вот прошло три года, а прокуратура не представила обществу ни единого доказательства моей вины в гибели людей", – сказал бывший лидер Украины.

Янукович заявил, что он намерен обратиться к международным организациям и иностранным государствам с требованием провести независимое расследование событий 2014 года в центре Киева.


9 декабря 2016 года Генеральная прокуратура Украины подтвердила, что Виктор Янукович является подозреваемым в деле о государственной измене. Защита экс-президента утверждает, что он не имеет статуса подозреваемого, так как вручение подозрения "было ненадлежащим".

Жертвами столкновений в Киеве в начале 2014 года стали десятки человек. Нынешняя украинская власть считает ответственными за гибель людей Виктора Януковича и бойцов спецподразделения МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Янукович заявлял, что не приказывал стрелять по мирным митингующим и даже отдал распоряжение вывести все подразделения милиции из Киева. Во время событий на Майдане Виктор Янукович был вынужден покинуть Украину, сейчас он живет на территории России, в Ростове-на-Дону.

Автор: Александр Комаров19 января 2017, 15:16
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Как Майдан изменил Украину

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