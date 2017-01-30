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Порошенко бежит к Меркель жаловаться на Россию
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал подробности предстоящей беседы лидеров двух стран, сообщает агентство "Интерфакс". Петр Порошенко встретится с Ангелой Меркель в Берлине в понедельник, 30 января.
"У нас была договоренность в начале февраля обсудить ряд важных вопросов. Особенно как заставить Россию выполнять минские договоренности, ситуацию с безопасностью в Донбассе, что мы можем сделать, чтобы освободить заложников, каким образом на сегодня можно более эффективно использовать возможности нормандского формата", – рассказал глава ведомства.
Между тем он заявил, что политики обсудят вопрос помощи Германии в продвижении украинских реформ. Отметим, что в Берлине Порошенко также встретится с президентом бундестага Норбертом Ламмертом и вице-канцлером Зигмаром Габриэлем.
О целях поездки Порошенко в Германию стало известно еще 27 января. Пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко заявил, что Петр Порошенко обсудит с федеральным канцлером Германии "ситуацию в Донбассе и имплементацию минских соглашений", сообщает УНИАН.
#Балакин: ВСУ не контролируют т.н. добровольческие формирования, в т.ч. «Правый сектор»— Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) 19 января 2017 г.
Напомним, 29 января украинская армия вновь атаковала позиции ополченцев, за день погибли 20 военнослужащих. Когда нападавшие собирались ретироваться, боевики экстремистской организации "Правый сектор" попытались предотвратить отступление, открыв заградительный огонь, сообщает Донецкое агентство новостей.
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