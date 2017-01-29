Российские журналисты попали под обстрел в ДНР

Съемочная группа телеканала НТВ попала под обстрел в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. Журналисты находились в районе населенного пункта Макеевка.

"Подтверждаю, что съемочная группа НТВ находилась в момент обстрела в обстреливаемой зоне, на видео зафиксированы факты обстрела и разрывы", – цитирует "Интерфакс" представителя Минобороны республики. Информации о пострадавших россиянах нет.

