Украина-2017: синдром тела в проруби

Украина останется в сфере влияния России. Такой "подарок", по мнению некоторых аналитиков, сделает Москве Вашингтон. Если "незалэжная" когда-либо и станет частью Запада, то лет через 50 – никак не раньше. Пока же ее не примут ни в Евросоюз, ни в НАТО – и не позволят вступить в ЕАЭС, прогнозируют эксперты.

Украинские власти все же доигрались. Или, возможно, Киев добился своей цели – если его задачей было надоесть всему миру. С Украиной никто не хочет иметь дело: ни ЕС, который даже перестал вежливо улыбаться, ни США, которые очень заняты сменой своих президентов и им не до мелких дрязг где-то далеко за океаном. В результате состояние Украины в 2017 году, по описанию аналитиков-прогнозистов, напоминает положение определенного физического тела, оказавшегося в проруби.

Хотя политологи в украинских СМИ трубят в победные трубы. Они заверяют, что зарплаты вырастут, гривна больше падать не будет. Уличные протесты ожидаются, но до уровня Майдана не вырастут. Перевыборов и импичмента Порошенко эти эксперты тоже не ожидают. А самыми популярными политиками, по их мнению, будут уволенный с поста губернатора Одесской области Михаил Саакашвили со своей новой партией и изгнанная из "Батькивщины" Надежда Савченко.

Но не все украинские политологи носят розовые очки. Есть не очень популярное альтернативное мнение. Его приверженцы считают, что к 2017 году Украины в ее нынешнем виде может и не быть. Основа их пессимизма – заявление американского идеолога Збигнева Бжезинского. По словам патриарха американской политики, в НАТО Украину не возьмут, это вопрос принципа. Не войдет Украина и в Евросоюз. А в Евразийский союз с Россией ее не пустят сами США.

Соотечественники Бжезинского, развивая тему, отмечают, что США все же оставят Украину в сфере влияния России. Американцы просто умывают руки, заявил американский историк и политолог, экс-советник президента Рейгана Ричард Пайпс. По его мнению, изначально желание Вашингтона ввести Киев в число стран западной демократии было искренним. Но сил не хватило. "Уже введены серьезные для России санкции, но они и так не дают большего результата. Дело не в том, что Запад не хочет. Он не может. Активные действия могут привести к войне", - резюмирует Пайпс.

Тут и издание Bloomberg подоспело со своим ежегодным "Гидом пессимиста". По мнению редакции, в числе самых тяжелых для мира событий в 2017 году ожидаются сразу несколько брекзитов. Кроме того, в будущем году мир ожидает "Ялтинское соглашение" номер два. Германии придется последовать совету избранного президента США Дональда Трампа и согласиться поделить сферы влияния в Восточной Европе.

Эксперты издания считают, что в этом случае Путин "отзовет своих хакеров и прекратит вмешательство в дела США и Европейского Союза. В ответ Меркель и Трамп "признают власть России" над Украиной, Сирией и (почему-то) Беларусью. Причем тут Минск, глубокомысленные аналитики не поясняют.

Германия, кстати, уже взялась выполнять прогноз Bloomberg. Канцлер Меркель давно не считает нужным тратить энергию на вежливую улыбку в общении с украинским президентом Порошенко. А с тех пор, как на улице похолодало, Киеву было прямым текстом сказано, чтобы сам договаривался с Москвой по газовому вопросу. Никакого реверса больше не будет – Европе самой греться надо. Позже Брюссель нанес еще один удар украинским властям: вступления в ЕС в обозримом историческом будущем не предвидится. Правда, Киев успокоили напоминанием: вон, Анкара 60 лет того же ждет – и ничего, живы турки.

Соседи с западной стороны тем временем под шумок присматривают себе участки на украинской территории. Румыния и Венгрия подумывают вернуть себе земли, ставшие украинскими во времена Сталина. В Варшаве вспомнили, что Львов – польский город. Аналитики в связи с этим вспоминают, что еще в начале "майданного" движения на Украине высказывались предположения: вся ситуация спровоцирована Западом, чтобы отобрать часть украинской земли – а остальное оставить России или удерживать в качестве территории "управляемого хаоса". Теперь же очень похоже, что западные механики готовы к демонтажу. Во всяком случае, Польша уже наращивает военное присутствие на границе.

А что же сами украинцы? Если судить по данным опросов, то отрезвление постепенно наступает. Вот, к примеру, не так давно 65% опрошенных заявили, что не хотят восстановления Советского Союза. Но тут же – с какой стороны посмотреть. Например, с такой: 35% украинцев хотели бы восстановления СССР. И эта треть респондентов аргументирует свою позицию. В идее Союза их привлекает уверенность в завтрашнем дне, высокий уровень социальных гарантий, бесплатное высшее образование, отсутствие безработицы, стабильность и отсутствие вооруженных конфликтов. А еще гордость за великую державу. С сегодняшней Украиной такого чувства испытать, конечно, не суждено.