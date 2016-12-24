В США обвинили Порошенко в коррупции

Американский журнал опубликовал статью под авторством депутата Верховной рады Александра Онищенко. В материале политик публично обвиняет президента Украины Петра Порошенко в коррупции.

В материале, опубликованном на сайте журнала Time, Онищенко пишет, что слова и действия Порошенко противоречат друг дургу. Президент выступает за демократию и западные ценности, однако "его действия и действия его соратников дают иную картину".

Депутат утверждает, что лично был свидетелем "участия Порошенко в коррупционных действиях массового характера". Онищенко заявляет, что президент Украины "похищает сотни миллионов долларов через откаты с украинских предприятий". При этом отказавшиеся платить фирмы подвергаются преследованием со стороны команды президента.

Онищенко пишет, что и сам стал объектом нападок со стороны Порошенко. По словам депутата, на него завели уголовные дела после того, как он публично обвинил Порошенко в коррупции на Украине.

Напомним, ранее Алексадра Онищенко поймали на шпионаже. Депутат записывал все разговоры с Порошенко на электронные часы. По заверениям Онищенко, в этих беседах содержатся доказательства коррупционной деятельности украинского лидера. Депутат обещал передать компромат властям США.

Отметим, что и сам Онищенко был замечен в денежных махинациях и в июле 2016 года лишен Верховной радой неприкосновенности. Позже он сообщил, что перебрался в Австрию. Депутат фигурирует в уголовном деле о злоупотреблениях в ходе реализации газа, добытого при совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча". По версии следствия, он причастен к схеме незаконного присвоения средств.