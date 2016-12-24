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В США обвинили Порошенко в коррупции
В материале, опубликованном на сайте журнала Time, Онищенко пишет, что слова и действия Порошенко противоречат друг дургу. Президент выступает за демократию и западные ценности, однако "его действия и действия его соратников дают иную картину".
Депутат утверждает, что лично был свидетелем "участия Порошенко в коррупционных действиях массового характера". Онищенко заявляет, что президент Украины "похищает сотни миллионов долларов через откаты с украинских предприятий". При этом отказавшиеся платить фирмы подвергаются преследованием со стороны команды президента.
Онищенко пишет, что и сам стал объектом нападок со стороны Порошенко. По словам депутата, на него завели уголовные дела после того, как он публично обвинил Порошенко в коррупции на Украине.
Напомним, ранее Алексадра Онищенко поймали на шпионаже. Депутат записывал все разговоры с Порошенко на электронные часы. По заверениям Онищенко, в этих беседах содержатся доказательства коррупционной деятельности украинского лидера. Депутат обещал передать компромат властям США.
Отметим, что и сам Онищенко был замечен в денежных махинациях и в июле 2016 года лишен Верховной радой неприкосновенности. Позже он сообщил, что перебрался в Австрию. Депутат фигурирует в уголовном деле о злоупотреблениях в ходе реализации газа, добытого при совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча". По версии следствия, он причастен к схеме незаконного присвоения средств.
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