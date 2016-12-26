Савченко предложили переехать в Крым

Надежду Савченко пригласили жить в Крым. На полуострове ей найдут достойное занятие, пообещал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

Если бывшей военнослужащей ВСУ, а ныне нардепу Савченко придется покинуть Украину, ее ждут в Крыму. Экс-депутат украинского парламента Олег Царев пообещал найти ей жилье и занятие. "Она может приехать ко мне в Крым, в гости. Здесь ей будет где жить и чем заниматься", – заявил Царев в эфире НСН.

Надежда Савченко ранее высказывала опасения, что ей придется эмигрировать. Бывший член партии "Батькивщина" заявила журналистам, что не боится украинскую власть. Однако в том случае, если Киев будет действовать против ее семьи, она вместе с родственниками переедет в Россию.

В числе причин, по которым Савченко выбрала российское направление, она назвала безопасность, понятный язык и возможность работать. Кроме того, по мнению депутата Рады, Россия сильно отличается от Европы, где царят "подлость и содомия".

Пока же Савченко без дела не сидит. 26 декабря она проводит конференцию "Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики", где представит собственную политическую силу РУНА ("Рух украинского народа").

Напомним, на прошлой неделе депутата последовательно исключили из фракции "Батькивщина", украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, а также – из комитета ВР по нацбезопасности и обороне. Такое решение в Раде приняли после того, как разгорелся скандал: Савченко, минуя официальных переговорщиков и СБУ, встретилась в Минске с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким.



