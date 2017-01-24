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Порошенко психанул из-за заявления Трампа о России

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press\Nazar Furyk
Президент Украины Петр Порошенко подверг критике предложение Дональда Трампа об урегулировании отношений между Москвой и Вашингтоном. Украинский лидер не увидел связи между ситуацией на Ближнем Востоке и кризисом на Украине.
прочитано 259 раз

Петр Порошенко как огня боится отмены Вашингтоном антироссийских санкций. "Мы не видим никакой связи между возможным прогрессом на Ближнем Востоке и ситуацией на Украине. Санкции – единственный действенный метод, чтобы мотивировать Россию и президента Путина оставаться за столом переговоров, - сказал Порошенко.

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Так украинский лидер прокомментировал заявление Дональда Трампа о возможном взаимном снятии санкций Москвой и Вашингтоном в том случае, если состоятся договоренности о совместной борьбе с террористами на Ближнем Востоке. "Если Россия действительно помогает нам, зачем кому-то вообще нужны санкции?" – говорил Трамп.  

Напомним, что еще до своей инаугурации Дональд Трамп заявил, что согласится на отмену некоторых санкций, которые США ввели в отношении России, если ему удастся договориться с Москвой о значительном сокращении ядерных вооружений.


В Кремле к этой идее отнеслись скептически: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Москва считает недопустимым симметричное ядерное разоружение США и России, так как страны имеют различный ядерный потенциал. Кроме того, по словам Пескова, увязывание вопроса отмены санкций против России со стороны США и сокращения ядерного оружия не представляется возможным.

Между тем с приходом к власти в Белом доме Дональда Трампа политика США на украинском направлении может серьезно измениться. Прежде всего, грядущие перемены могут коснуться руководства Украины, в том числе президента страны Петра Порошенко, которому, как утверждают эксперты, уже ищут замену.

Американское интернет-издание Politico опубликовало на днях сенсационную информацию, раскрывающую некоторые подробности предвыборной гонки в США. Как оказалось, президент Украины Петр Порошенко вмешивался в избирательный процесс в этой стране, пытаясь оказать помощь Хиллари Клинтон. По данным издания, Киев работал на соперницу Трампа, выискивая компрометирующую информацию на самого кандидата от республиканцев и на членов его избирательного штаба.

Однако еще до этого в Politico утверждали, что Трамп пойдет на смену власти в Киеве. Столь радикальные шаги новой американской администрации будут обусловлены как неудовлетворительными результатами правления Порошенко и его команды, так и в прошлом поддержкой главой Украины соперницы Трампа Хиллари Клинтон.

Автор: Александр Комаров24 января 2017, 15:48

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