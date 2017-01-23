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Трамп приготовил суровую месть для Порошенко

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Patrick Fallon
С приходом к власти в Белом доме Дональда Трампа политика США на украинском направлении может серьезно измениться. Прежде всего, грядущие перемены могут коснуться руководства Украины, в том числе президента страны Петра Порошенко, которому, как утверждают эксперты, уже ищут замену.
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Несмотря на то, что на состоявшуюся в прошлую пятницу в Вашингтоне инаугурацию Дональда Трампа отправился весьма внушительный десант украинских политиков, найти контакт с представителями окружения нового американского лидера удалось лишь единицам, пишут СМИ. "Порошенко, по моим данным, уже подыскивают замену, проводят кастинги – но пока такого кандидата нет. Если он появится, его начнут продвигать – и это будет очевидно", – заявил в интервью "Вестям" политолог Константин Спиридонов.

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В то же время директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что Трамп "в целом" заинтересован в переформатировании украинского руководства, поскольку политика нынешнего президента страны Петра Порошенко для него не приемлема. В то же время политолог отмечает, что вряд ли в окружении Трампа рассматривают на роль нового украинского лидера политиков из "старой когорты". "Но вряд ли ставка будет сделана на того же Саакашвили", – отметил Бортник По мнению экспертов, стоит дождаться формирования внешней политики администрации Трампа, в том числе определение контуров российско-американских отношений, от чего и будет зависеть судьба нынешнего украинского лидера.


Ранее американское интернет-издание Politico опубликовало сенсационную информацию, раскрывающую некоторые подробности предвыборной гонки в США. Как оказалось, президент Украины Петр Порошенко вмешивался в избирательный процесс в этой стране, пытаясь помочь кандидату от демократов Хиллари Клинтон. По данным издания, Киев помогал сопернице Трампа, выискивая компрометирующую его информацию на самого кандидата от республиканцев и на членов его избирательного штаба.


Однако еще до этого в Politico утверждали, что Трамп пойдет на смену власти в Киеве. Столь радикальные шаги новой американской администрации будут обусловлены как неудовлетворительными результатами правления Порошенко и его команды , так и в прошлом поддержкой главой Украины соперницы Трампа Хиллари Клинтон.

Автор: Иван Поляков23 января 2017, 16:58

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