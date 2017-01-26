10-месячный внук приполз на работу к Трампу

Малыш учинил переполох в Белом доме. Он уже освоился в исторических интерьерах.

Младший внук президента США Дональда Трампа Теодор в стенах Белого дома научился ползать. Видео этого важного события на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала дочь американского главы Иванка. Судя по записи, помогает малышу сестра, 6-летняя Арабелла. В президентской резиденции случился настоящий переполох – видно, что повсюду валяются салфетки и пеленки.

Cудя по интерьерам, видео было снято в так называемой Официальной столовой президента, которая используется для государственных обедов и заседаний. При Бараке Обаме здесь был изменен цвет стен, штор и драпировки, появились новые ковры. Комната должна была напоминать тогдашнему президенту о его родных Гавайях.

"Прошлые выходные принесли очень много невероятных важных событий для всех, включая малыша Теодора, который впервые в своей жизни пополз в стенах Белого дома", – подписала видео Иванка. Напомним, еще до инаугурации она вместе с супругом и тремя детьми переехала из Нью-Йорка в Вашингтон, чтобы быть ближе к отцу. Иванка была ключевой фигурой в предвыборной кампании Дональда Трампа и теперь, возможно, станет неофициальным советником.

There were so many incredible milestones this past weekend -- including one for baby Theodore who crawled for the very first time in the White House! Видео опубликовано Ivanka Trump (@ivankatrump) Янв 25 2017 в 7:49 PST

А вот супруга президента США Меланья Трамп, напротив, вернулась в Нью-Йорк, где останется жить до конца учебного года. Первая леди хочет, чтобы ее младший сын Баррон продолжал ходить в школу.