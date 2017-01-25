Клинтон нашла способ отомстить Трампу

Сто дней президента Трампа Исчезновение программы "Давай поженимся!" Россия против Пугачевой Скандал с Марой Багдасарян Дом-2
Политика

Коммунистов уличили в безразличии

Депутаты от КПРФ игнорирует свои же законопроекты, вносимые в нижнюю палату парламента
Политика

Как Киев наживается на бегстве украинцев

Безвизовый режим с Евросоюзом выгоден властям Украины
партнеры
Среда 25 января
Лента новостей
21:54
Отстраненный лыжник Легков оказался чист от допинга
21:40
Как Епифанцев отреагировал на уход жены
21:13
Топ-5 необычных вакансий
20:56
Великобритания натравила истребители на "Адмирала Кузнецова"
20:48
На западе Москвы иномарка сбила пешехода (видео)
20:34
Собчак о конфузе с Мадонной: За такое расстреливают
20:23
Ураган унес в лес ванну с пенсионеркой
20:19
Пес борется со сном во время просмотра фильма (видео)
20:16
В Москве нашли тело задушенной девушки
20:02
Самые яркие фильмы-мюзиклы в истории кино
19:52
Трамп заговорил по-русски
19:45
Фигуристка Медведева стала лидером Чемпионата Европы
19:33
Кличко упал и отжался (видео)
19:31
ЦРУ рассекретило столкновение подводных лодок
19:17
В центре Лиссабона паром протаранил причал
18:33
Как живут восемь внуков Дональда Трампа
18:30
Нападение боевиков на отель попало на видео
18:29
В Москве уволили трактористов-"лентяев"
18:19
Беременная москвичка выпала из окна 14-го этажа
17:53
Предатель из "Лаборатории Касперского" воровал данные россиян
17:53
Гордон заступилась за избитую Ксенофонтову
17:52
Падение доходов россиян резко ускорилось
17:51
Тульские студенты провели "Татьяниаду-2017"
17:42
Болта и Лебедеву лишили олимпийских медалей из-за допинга
17:35
Под Москвой перевернулась маршрутка с пассажирами
17:31
Севастопольские студенты удивили масштабным флэшмобом
17:18
На Любовь Толкалину совершено нападение
17:09
Управление полковника Захарченко ликвидировали
17:07
У телохранителя Трампа нашли третью руку
16:55
Японский монах стал визажистом у трансгендеров
16:53
Лебедев набросился с обвинениями на Навального
16:33
В Москве автомобилистов накажут за заклеенные номера
16:32
Опубликовано видео поющего под гитару Путина
16:27
Турецкий артист раскрыл тайну рождения певицы Адель
16:13
Куда исчезла программа "Давай поженимся!"
16:11
Пес спас тонущего товарища из бурлящей реки (видео)
16:04
В МГУ создали антидопинговую лабораторию
16:04
Печальная свинка покорила Сеть (видео)
15:57
"Вечная спешка" и тайны Владимира Высоцкого
15:47
Учителя-гомосексуалисты вынудили семью сбежать из Англии в Россию
15:43
Малахов назвал причину скандального поведения Джигурды
15:37
Два сибиряка заживо сгорели в машине
15:36
Ученые объяснили разницу между "совами" и "жаворонками"
15:33
Известного российского баскетболиста поймали с наркотиками
15:23
Боня проиграла борьбу за сердце любимого мужчины
15:22
Американские богачи готовятся к апокалипсису
15:09
Полицейский из Москвы стал "порнокоролем"
15:06
Кто виновен в смерти дочери диктора в "Алых парусах"
15:06
Самые угоняемые автомобили России
15:05
Путин в Татьянин день похвалил МГУ
14:52
Панайотова осудили за бессовестное фото
14:52
Жириновский возмутился медведями в домах россиян
14:39
Роналду увезли на скорой
14:24
Опровергнута популярная гипотеза зарождения жизни на Земле
14:14
В Татарстане предотвратили теракт на авиазаводе
14:09
Автохам принял скорую за "каких-то быков"
13:58
Обвиненный в жестоком убийстве сотрудник "Бутырки" в шоке
13:55
Тарасов начал ремонт в "скандальном" доме
13:54
Глобальные перемены в жизни ведущей "Давай поженимся!"
13:49
Семейная драма актрисы Елены Ксенофонтовой
13:46
Стилист заставил Пугачеву надеть странные носочки
13:43
80-летнюю старушку поймали на краже смартфона у подростка
13:28
Двухлетнего ребенка забыли в лифте (видео)
13:20
Скандалист из "Дома-2" поносит Бородину и ее мужа с яйцами
13:10
ОСАГО хотят развернуть лицом к автовладельцам
13:04
Прокуроры-мажоры из Бутырки возмутили мосвичей
13:02
Звезд "Дома-2" оставили без денег и выгнали с проекта
13:00
Куриц из России спасут от антибиотиков
12:58
Москвичка заказала своей бабушке стриптизера (видео)
12:48
Картину Шишкина хотели продать за 3 килограмма кокаина
12:47
Болезнь подкосила Ивана Охлобыстина
12:44
Во Франции ограбили миллиардера Ротшильда
12:34
Известная модель "подожгла" свою грудь (фото)
12:31
Шойгу призвал укреплять войска из-за ситуации на Украине
12:26
Жена Прилучного сменила фамилию
12:20
Изнасиловавшим студентку МАДИ смягчили наказание
11:54
Памела Андерсон оденет Меланью Трамп в свою шубу
11:46
В Госдуме сэкономили 800 миллионов за год
11:43
Старушки за 70 стали лучшими любовницами
11:36
На Украине хотят отказаться от "российских" букв
11:34
Дочь Майкла Джексона изнасиловали
11:32
Москву парализовала гололедица
11:26
"Антимайдан" снова вышел с пикетами к офису Навального
11:19
За нападения на врачей готовят суровую кару
11:08
Звезда "Глухаря" впала в депрессию после разрыва с мужем
11:00
Известная топ-модель оказалась гермафродитом
11:00
В России продлен запрет на спиртосодержащую продукцию
10:59
Госдума меняет закон о домашнем насилии
10:52
У Трампа отбирают "ядерный чемоданчик"
10:48
Что случилось с артисткой Касаткиной
10:35
Семья Собчак оставила новорожденного Платона
10:34
Замначальника "Бутырки" заподозрили в убийстве жены и падчерицы
10:19
Эксперт решил судьбу Джоли и Питта
10:08
Россиян предупредили о страшной инфекции в Европе
10:06
В лифте на востоке Москвы сгорел мужчина
10:05
Лев Лещенко встал в позу кошечки
09:44
"Роскосмос" отзывает все двигатели "Протонов"
09:37
В убийстве британского миллионера подозревают украинку
09:35
Бондарчука сняли с другой женщиной
09:28
В США Сбербанк обвинили в рейдерстве
партнеры

Самое читаемое

В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Фото со свадьбы Меладзе произвело фурор
Политика

Клинтон нашла способ отомстить Трампу

Хиллари Клинтон. Фото: GLOBAL LOOK press\Ron Sachs
Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон не намерена отступать от своей цели. Политик разработала план, согласно которому она должна переехать в Белый дом в 2020 году.
прочитано 1546 раз

По всей видимости, вынашивать планы мести действующему главе США Дональду Трампу Клинтон начала сразу после того, как тот вырвал у нее победу в президентской гонке. Теперь демократ планирует запустить либеральное телешоу, чтобы иметь возможность всегда быть на виду у избирателя и не терять популярность.

ПО ТЕМЕ

Как живут экс-президенты США

 В США выбрали нового президента

Сюжеты В США выбрали нового президента

Хиллари Дайан Родэм Клинтон

Хиллари Дайан Родэм Клинтон американский политик

Клинтон уверена, что эта мера позволит ей сохранить многомиллионную армию поклонников и баллотироваться в президенты в 2020 году. Бывшая первая леди США надеется, что к этому времени она будет готова взять реванш у республиканца Дональда Трампа.

Отметим, недавно в кругу семьи Хиллари Клинтон произнесла тост, который отчасти раскрывает амбициозные планы политика. "Я еще вернусь!" – заявила она.

Дональд Трамп, Хиллари Клинтон. Фото: Дни.Ру/Анна Павич

Напомним, представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу над демократом Хиллари Клинтон в ходе гонки за президентское кресло в США. Как писали Dni.Ru, результаты всех социологических опросов пророчили ему поражение, однако ему удалось выиграть практически во всех спорных штатах, что обеспечило значительный перевес по количеству голосов выборщиков.Инаугурация Трампа состоялась 20 января.

Автор: Евгений Мышко25 января 2017, 21:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Хиллари Клинтон

567

Политика

Клинтон нашла способ отомстить Трампу
Как Киев наживается на бегстве украинцев
Напуганному Порошенко предсказали кровавую расправу
Путин похвастался корочкой плотника

Шоу-бизнес

Алибасов о кошмарной "жизни" с Джигурдой
"Наедине со всеми" постигла печальная участь "Давай поженимся!"
Собчак о конфузе с Мадонной: За такое расстреливают
Гордон заступилась за избитую Ксенофонтову

Проишествия

Ураган унес в лес ванну с пенсионеркой
Вспыхнувший торговый центр перепугал москвичей
За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо
Из погребенного под лавиной итальянского отеля спасли трех щенков

Lifestyle

Самые яркие фильмы-мюзиклы в истории кино
"Вечная спешка" и тайны Владимира Высоцкого
Картину Шишкина хотели продать за 3 килограмма кокаина
Что случилось с артисткой Касаткиной
Шоу-бизнес

Звезд "Дома-2" оставили без денег и выгнали с проекта

Участники телестройки остались без средств к существованию
Шоу-бизнес

Болезнь подкосила Ивана Охлобыстина

Актер и священнослужитель приготовился к смерти
Общество

Топ-5 необычных вакансий

Работа мечты должна совмещать

Шоу-бизнес

Как Епифанцев отреагировал на уход жены

В семье знаменитого актера боевиков произошла настоящая драма

Гороскоп

Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года
Молодой любовник много лет добивался Ротару
Брежнева родит Меладзе сына
Дочь займет место Трампа в президентском кресле

Фоторепортажи

Как живут восемь внуков Дональда Трампа
Бондарчука сняли с другой женщиной
Горячие фото русской обладательницы "Порно Оскара"
"Пивная йога" покоряет мир

Спорт

Фигуристка Медведева потрясла "матерую" Тарасову
Болта и Лебедеву лишили олимпийских медалей из-за допинга
Роналду увезли на скорой
Исинбаева пристыдила предателей за выдумки о допинге

Регионы

Двухлетнего ребенка забыли в лифте (видео)
В Ленобласти ищут сладкоежку на зарплату 120 тысяч рублей
Москвичка заказала своей бабушке стриптизера (видео)
Падение "канатоходца" с 30-метровой высоты сняли на видео
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru