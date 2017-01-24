Эксперт прокомментировал борьбу с "российской пропагандой"
Обвиняя экс-президента, Украина отказывается от притязаний на Крым
Трамп выгоняет чернокожих из Белого дома
В кабинет Дональда Трампа войдет рекордное число белых мужчин – 17 человек из 22. При этом стоит отметить, что при последних нескольких администрациях их было меньшинство, пишет The New York Times. По подсчетам издания, в кабинете Билла Клинтона их насчитывалось 10, Джорджа Буша-младшего – 11, а в администрации теперь уже бывшего президента США Барака Обамы и того меньше – всего лишь восемь.
Оппоненты неоднократно обвиняли нынешнего главу Белого дома в расизме. При этом во время предвыборной кампании избирательный штаб кандидата от демократов Хиллари Клинтон во многом рассчитывал в своем противостоянии с кандидатом от республиканцев именно на чернокожее население страны.
После победы Трампа на выборах в некоторых городах прошли стихийные акции протеста, в которых в том числе участвовали представители местного чернокожего населения, недовольного поражением кандидата от демократов. При этом в Чикаго произошел вопиющий случай, когда белый мужчина был избит молодыми людьми с темным цветом кожи. Судя по видеозаписи, телесные повреждения были нанесены ему за поддержку Трампа на выборах.
Обидчик Примадонны отлично пропиарился на скандале
Скандальная московская стритрейсерша оказалась замешана в крупном ДТП
Возмутительная история, случившаяся в ресторане, обрастает подробностями
Украинский лидер раскритиковал идею президента США