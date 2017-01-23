Трамп вывел США из Транстихоокеанского партнерства

В свой первый рабочий понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ об отказе от обязательств по созданию Транстихоокеанского партнерства, передает ТАСС. Торговый договор предполагал полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Свое решение новый глава Белого дома охарактеризовал как "замечательную вещь для американских трудящихся".