Чем займется Трамп в первый рабочий день

Американский журнал Time рассказал о планах Дональда Трампа на его первый рабочий день в качестве нового главы Белого дома. Как отмечает издание, 45-го президента США ожидает активный день с насыщенной повесткой.

Прежде всего, в планах Трампа значится встреча с представителями Республиканской и Демократической партий. Как сообщается, новый президент США будет обсуждать с ними "текущую повестку дня", а также реализацию своих предвыборных инициатив, в том числе реформы социально-экономической отрасли.

Как сообщает Time, первая рабочая неделя будет посвящена исключительно выработки дальнейшего плана действий по реализации предвыборных обещаний Трампа, данного им американцам во время предвыборной гонки. Сегодня же у нового главы Белого дома запланирована встреча с рядом представителей крупного бизнеса, обсуждение вопросов трудового законодательства с профсоюзными лидерами и главами рабочих организаций, а также прием членов законодательного собрания Соединенных Штатов, среди которых спикер палаты представителей Пол Райан.





Напомним, инаугурация нового главы американского государства состоялась в пятницу, 20 января. При этом первые действия Трампа последовали уже в течение нескольких часов после окончания официальных торжеств.

Так, новый президент США подписал первые указы по сворачиванию медицинской реформы Барака Обамы – Obamacare. Также с официального сайта Белого дома была убрана страничка, посвященная ЛГБТ-сообществу. Кроме того, подтвердились намерения Трампа инициировать в ближайшее время строительство стены на границе с Мексикой, которая является частью комплекса мер по решению проблемы нелегальных мигрантов.



