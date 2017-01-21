С похвалой вкусу новой первой леди выступили даже обычно критикующие семью Трампа издания
Американские первые леди всегда становились примерами для подражания
Видео первого танца Дональда и Меланьи Трамп на инаугурации
Меланья Трамп уже успела заявить о себе как о даме с весьма утонченным вкусом и четкими представлениями о том, как должна выглядеть первая леди. Чувство стиля жены президента США отметили даже заядлые критики Дональда Трампа. Ее пальто небесно-голубого цвета на инаугурации никого не оставило равнодушным. Однако все сюрпризы были еще впереди, и по-настоящему она удивила модных критиков уже на балу, где вышла исполнять первый танец в белом платье. Вальсировали супруги под композицию May Way Фрэнка Синатры.
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