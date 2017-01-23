Савченко призналась в "договорняке" с Тимошенко

Депутат Верховной рады Украины и бывший член фракции "Батькивщина" Надежда Савченко рассказала о характере своих взаимоотношений с Юлией Тимошенко. По ее словам, верить в порядочность украинских политиков – крайне наивно.

Как отметила парламентарий, она не держит никакой обиды за то, что в декабре прошлого года была исключена из фракции партии Тимошенко "Батькивщина". В то же время Савченко отметила, что ее отношения с лидером политического движения были заранее обговорены. "Какие могут быть отношения в политике? Это был простой договорняк", – заявила депутат в интервью изданию "Фраза".

При этом на данный момент парламентарий не определилась с будущим своей политической карьеры. По ее словам, она не видит необходимости примыкать к какой-либо из существующих на Украине политической силе. "Я считаю, что нам необходимо объединяться в новую силу, которая будет объединять людей вокруг идеи", – сказала Савченко, при этом отметив, что такой идеей могли бы стать поправки в Конституцию страны.





Кроме того, она раскритиковала нынешних украинских политиков, заявив об отсутствии у них такого качества, как честность. "Люди верят, что если он уже наворовался, то не будет больше воровать, так как у него и так все есть. Но не существует предела человеческой жадности, человеческого эго, потому это будет вечно", – констатировала Савченко.

В Киеве готовы сжечь на политич.костре образ "героини" Савченко. Исключена из фракции, из делегации в ПАСЕ, комитета в Раде. Уже несут дрова — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 января 2017 г.

Как писали ранее Dni.Ru, украинские политики заподозрили Надежду Савченко в госизмене. Причиной стал ее визит в Минск несколько месяцев назад на переговоры с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Сама депутат неоднократно заявляла, что хочет найти мирный путь решения конфликта на востоке Украины.