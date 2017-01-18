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Савченко обвинили в госизмене
Член фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник обратился к Службе безопасности Украины (СБУ) на заседании комитета Верховной рады. Он обвинил Савченко в переговорах с террористами (речь идет о правительстве ДНР и ЛНР. – Прим. ред.) и подыгрывании врагам.
"Хотел бы обратиться к представителям СБУ и сделать заявление об уголовном правонарушении по факту совершения умышленных действий в ущерб территориальной целостности и сувернитету, национальной безопасности Украины по предварительной квалификации по статье одиннадцатой – государственная измена. Факт производства вы обязаны зарегистрировать", – цитирует Винника "Украинская Правда".
В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский отметил, что у депутатов "есть все основания" обратиться в СБУ. "У нас есть действующее законодательство – пусть это идет в рамках действующего законодательства", – цитирует его "Укринформ".
Недавно я писал,что Савченко для меня умерла.А после последнего её заявления о сдаче Крыма захотелось её еще и закопать.— Внук подпольщицы (@ShlomoSledopit) 17 января 2017 г.
Между тем Надежда Савченко отвергла все предъявленные ей обвинения. "Как бы кто не критиковал мои действия, закон я не нарушала, государственную тайну я хранить умею. Я не признаю никаких обвинений, которые были выдвинуты против меня, в том числе включая государственную измену. Мне очень стыдно за присутствующих здесь людей, которые в свое время пиарились на мне и моем имени", – цитирует депутата телеканал "112 Украина".
На комитете по нацбезопасности Савченко обвинили в госизмене. СБУ просят открыть уголовное производство. Еще поголодаем, Надя)— Александр Коц (@sashakots) 18 января 2017 г.
При этом она выступила с критикой Верховной рады, заявив, что политики "дурят" людей, обещая вернуть украинцам Крым. "Я никогда не говорила, что Крым надо сдать. Его сдали. Я просто хочу, чтобы людей перестали обманывать. Те, кто с высоких трибун кричит вам, что Крым мы никогда не сдадим, сдали его в 2014 году", – отметила бывшая летчица.
В Раде попросили СБУ завести уголовное дело на Савченко— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 18 января 2017 г.
Делают те самые люди, которые требовали возвратить им Надежду. Последовательность
Ранее 17 января депутат Верховной рады Надежда Савченко предложила киевским властям отказаться от полуострова, чтобы вернуть Донбасс. "Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу – это военный путь. Это не две недели и не два месяца, но это война", – заявила внефракционный депутат.
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