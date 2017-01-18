Внефракционного депутата Верховной рады Надежду Савченко заподозрили в госизмене. Украинские политики обвинили бывшую летчицу в нанесении ущерба территориальной целостности и суверенитету страны.

Член фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник обратился к Службе безопасности Украины (СБУ) на заседании комитета Верховной рады. Он обвинил Савченко в переговорах с террористами (речь идет о правительстве ДНР и ЛНР. – Прим. ред.) и подыгрывании врагам.

"Хотел бы обратиться к представителям СБУ и сделать заявление об уголовном правонарушении по факту совершения умышленных действий в ущерб территориальной целостности и сувернитету, национальной безопасности Украины по предварительной квалификации по статье одиннадцатой – государственная измена. Факт производства вы обязаны зарегистрировать", – цитирует Винника "Украинская Правда".

В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский отметил, что у депутатов "есть все основания" обратиться в СБУ. "У нас есть действующее законодательство – пусть это идет в рамках действующего законодательства", – цитирует его "Укринформ".

Недавно я писал,что Савченко для меня умерла.А после последнего её заявления о сдаче Крыма захотелось её еще и закопать. — Внук подпольщицы (@ShlomoSledopit) 17 января 2017 г.

Между тем Надежда Савченко отвергла все предъявленные ей обвинения. "Как бы кто не критиковал мои действия, закон я не нарушала, государственную тайну я хранить умею. Я не признаю никаких обвинений, которые были выдвинуты против меня, в том числе включая государственную измену. Мне очень стыдно за присутствующих здесь людей, которые в свое время пиарились на мне и моем имени", – цитирует депутата телеканал "112 Украина".

На комитете по нацбезопасности Савченко обвинили в госизмене. СБУ просят открыть уголовное производство. Еще поголодаем, Надя) — Александр Коц (@sashakots) 18 января 2017 г.

При этом она выступила с критикой Верховной рады, заявив, что политики "дурят" людей, обещая вернуть украинцам Крым. "Я никогда не говорила, что Крым надо сдать. Его сдали. Я просто хочу, чтобы людей перестали обманывать. Те, кто с высоких трибун кричит ​​вам, что Крым мы никогда не сдадим, сдали его в 2014 году", – отметила бывшая летчица.

В Раде попросили СБУ завести уголовное дело на Савченко



Делают те самые люди, которые требовали возвратить им Надежду. Последовательность — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 18 января 2017 г.

Ранее 17 января депутат Верховной рады Надежда Савченко предложила киевским властям отказаться от полуострова, чтобы вернуть Донбасс. "Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу – это военный путь. Это не две недели и не два месяца, но это война", – заявила внефракционный депутат.

