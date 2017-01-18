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Песков оценил предложение Савченко сдать Крым
Дмитрий Песков заявил, что вопрос признания Крыма является не дискуссионным и неоспоримым. "Мы не обсуждаем статус и будущее российских регионов. Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было", – сказал пресс-секретарь президента.
Он также ответил на вопрос о том, как Москва способствует урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. По словам Пескова, Россия делает все возможное, чтобы способствовать внутриукраинскому урегулированию. "Главное, чтобы сама Украина не отказывалась от этих республик. Абсолютная блокада этих регионов в плане социальных обязательств, пенсий и тому подобное свидетельствует о том, что Киев скорее сам отказывается от Донбасса", – подчеркнул представитель Кремля и назвал урегулирование ситуации на Донбассе очень серьезной проблемой.
Песков: статус Крыма неоспорим https://t.co/EgevgUvcj4 #Статус #Песок #КРЫМ #Савченко #Надежда— Postsovet.RU (@postsovet) 18 января 2017 г.
Как писали Dni.Ru, накануне, 17 января депутат Верховной рады Надежда Савченко предложила киевским властям отказаться от Крыма, для того чтобы вернуть Донбасс. "Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу – это военный путь. Это не две недели и не два месяца, но это война", – сказала бывшая летчица.
Она также отметила, что "оптимальным вариантом" мирного решения проблемы будут переговоры между Россией и Западом. По ее словам, Украина в этих переговорах участвовать не должна, так как является политически несамостоятельной страной.
#Савченко предложила отказаться от Крыма, чтобы вернуть Донбасс— Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 18 января 2017 г.
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Фото: Maxym Marusenko / Globallookpress pic.twitter.com/Gn19fdaWKg
Напомним, что полуостров вошел в состав России в результате прошедшего в марте 2014 года референдума. Всеобщее голосование было отмечено рекордно высокой явкой, абсолютное большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией.
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