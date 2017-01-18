Песков оценил предложение Савченко сдать Крым

Последние дни Обамы Трагедия в семье Королевой Крещенские купания Россия ополчилась против Пугачевой Дом-2
Политика

Володин предложил показать ЕС ужасы войны в Сирии

Спикер Госдумы предлагает познакомить европейцев с новой фотовыставкой
Политика

Захаровой пришлось извиняться за Лаврова

Представитель МИДа признала ошибку главы ведомства
партнеры
Среда 18 января
Лента новостей
14:52
Тверской "Дом-2" стал интернет-хитом
14:51
Известная модель-трангендер Андреа Пежич снялась голой
14:24
Москвича отказались брать на работу из-за числа друзей в соцсетях
14:21
Киев приготовил новый газовый демарш
14:12
Участников "Дома-2" обозвали в Госдуме
14:09
Почему Джек Николсон уходит на пенсию
14:00
Кошка Маруся и пятеро котят поселились в московском метро
13:49
Депутаты подрались из-за Исаакиевского собора (видео)
13:46
Когда поженятся Бондарчук и Андреева
13:45
Помощник министра Голодец: Я никаких драк не видел
13:31
Названа новая опасность диабета
13:24
В Москве рабочий упал с шестого этажа
13:10
Зэки Миша и Витюша показали в Сети тюремную жизнь
13:07
Актриса Юлия Ауг о кредитном рабстве
13:02
В центральной Италии произошло сильное землетрясение
13:02
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
13:00
Американские байкеры пересели на "Уралы" с водкой
12:57
Россияне массово отказываются от ипотеки
12:43
Москвичи разыграли кражу телефона ради страховки (видео)
12:31
Шарлиз Терон делает из сыновей девочек
12:31
Нагиев: Тараканы в голове Бузовой продолжают пировать
12:30
Гусев из "Дома-2" уехал из страны с сыном и любовницей
12:29
Кристина Орбакайте насмешила поклонников
12:23
Володин предостерег Совет Европы от давления на Думу
12:16
Где в мире самый дешевый бензин
12:13
"Киргизской Божене Рынске" устроили травлю
12:05
Воронежская певица получила мировое признание
12:01
Перед смертью бабушка предостерегла Королеву
12:00
Москвичей предупредили о приближении астероида
11:53
ЦРУ раскрыло тайну зеленых человечков
11:48
При взрыве в Екатеринбурге рабочему оторвало ногу
11:46
Дизайнеры одели мужчин в бабушкины наряды
11:36
Похищенная в Оренбурге девочка позвонила маме из багажника
11:32
Гвердцители отругали за непромытый вид
11:28
Смерть застала Наташу Королеву на курорте
11:24
Плюсы и минусы поздней беременности
11:16
Напавшие на помощников министра Голодец скрылись на Rolls-Royce
11:13
Волгодонские дети остались без хлеба
11:13
Калашникова готовится к серьезной операции
11:10
Пакистанский певец спас девушку во время концерта (видео)
10:51
Наркобарон Коротышка потерял сон из-за приставаний тюремщика
10:49
В Техасе госпитализировали Джорджа Буша – старшего
10:38
Жириновский "отправил" Багдасарян в тюрьму
10:32
Врач поставил звезде "Голоса" неутешительный диагноз
10:28
Наташа Королева сообщила о трагедии в семье
10:10
Подчиненные Голодец подрались в центре Москвы
10:04
"Опасных" водителей ждет суровая кара
09:45
Пугачева вытащила Агузарову из психбольницы
09:33
Какие улицы в Москве перекроют на Крещение
09:19
Тело пенсионерки пропало из холодильника в морге
09:14
Из горящей квартиры на востоке Москвы спасли десять человек
09:04
Модный провал Ксении Собчак
08:48
Бывший ухажер Высоцкой: Я таял от Юлиной улыбки
08:38
Секс-скандал Дональда Трампа получил продолжение
08:24
Обманутые жены ответили Прокловой
08:10
Как Обама поставил Америку на колени
08:06
Уникальные свойства крещенской воды
07:56
Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Благовещенске
21:58
Польским дипломатам отказали во въезде в Россию
21:47
В Москве задержан дебошир с автоматом
21:08
Похищенную в Оренбурге школьницу прятали на свалке
20:54
В Нигерии по ошибке разбомбили лагерь беженцев
20:53
Эфир американского телевидения прервало "тро-ло-ло" (видео)
20:24
На юго-востоке Москвы грабители с ножом ранили прохожего
20:15
Директор ЦРУ сделал прощальный звонок в ФСБ
20:09
Украина "репрессировала" Эльдара Рязанова
19:44
На свет появился первый ребенок от трех родителей
19:42
Беременная Стоцкая перестала быть рыжей
19:40
Меркель рискует остаться в одиночестве
19:15
Племянница о Плисецкой: Она могла обидеть
19:14
На Урале похитили 12-летнюю девочку (видео)
19:12
Сломавший позвоночник Степанов прикован к больничной койке
18:47
В центре Москвы столкнулись два автобуса
18:45
Бледанс взбудоражила россиян новой грудью (фото)
18:32
Знаменитые прически политиков
18:02
В "Газпром" внедрился американский шпион
17:50
Резник об "огоньках" с Пугачевой: Это кощунство!
17:49
"Газпром" выставил Киеву счет на пять миллиардов
17:45
Бузову в неглиже разнесли в щепки
17:44
Маре Багдасарян может грозить бесплодие
17:37
Вейперу разворотило рот взрывом электронной сигареты
17:33
Красиво сделанные зубы больше не в моде
17:21
Автоледи восхитила выдержкой во время ЧП на трассе (видео)
17:05
Дочь Пригожина показала своего главного мужчину
17:02
В центре Москвы посетитель супермаркета избил охранника
16:47
Москва проигнорирует вердикт ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева"
16:39
Путин об обидчиках Трампа: Хуже проституток
16:30
Охотник спас провалившихся под лед кабанов (видео)
16:29
Пьяный священник хотел сбежать с места ДТП
16:28
Запад гнобит Трампа за "русский компромат"
16:19
Дмитрий Хрусталев осознал свою ошибку
16:13
Лучшие роли Джима Керри
16:05
Патриарх Кирилл свалился с простудой
16:05
Дочь Виторгана похожа на Собчак (видео)
15:58
Пресс-конференция Путина и Додона. Online
15:52
Отец зашипел на Мару Багдасарян в суде
15:51
Участник ДТП со скорой бросился с ножом на врачей
15:47
Значение имени Людмила
15:35
Беременность Натали стала для ее мужа сюрпризом
15:30
Отчаявшийся Порошенко ищет спасение в Китае
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Корчевников набросился на Джигурду с кулаками
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Политика

Песков оценил предложение Савченко сдать Крым

Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил властям Украины о статусе Крыма. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать предложение депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что Киеву необходимо вернуть контроль над ДНР и ЛНР, но за это признать Крым российским.
прочитано 800 раз

Дмитрий Песков заявил, что вопрос признания Крыма является не дискуссионным и неоспоримым. "Мы не обсуждаем статус и будущее российских регионов. Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было", –  сказал пресс-секретарь президента.

ПО ТЕМЕ

Савченко сделала неожиданное предложение по Крыму

Порошенко придумал план возвращения Крыма

Ле Пен: Крым никогда не был украинским

 Дмитрий Сергеевич Песков

Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

Он также ответил на вопрос  о том, как Москва способствует урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. По словам Пескова,  Россия делает все возможное, чтобы способствовать внутриукраинскому урегулированию. "Главное, чтобы сама Украина не отказывалась от этих республик. Абсолютная блокада этих регионов в плане социальных обязательств, пенсий и тому подобное свидетельствует о том, что Киев скорее сам отказывается от Донбасса", – подчеркнул представитель Кремля и назвал урегулирование ситуации на Донбассе очень серьезной проблемой.


Как писали Dni.Ru, накануне, 17 января депутат Верховной рады Надежда Савченко предложила киевским властям отказаться от Крыма, для того чтобы вернуть Донбасс. "Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу – это военный путь. Это не две недели и не два месяца, но это война", – сказала бывшая летчица.

Она также отметила, что "оптимальным вариантом" мирного решения проблемы будут переговоры между Россией и Западом. По ее словам, Украина в этих переговорах участвовать не должна, так как является политически несамостоятельной страной.


Напомним, что полуостров вошел в состав России в результате прошедшего в марте 2014 года референдума. Всеобщее голосование было отмечено рекордно высокой явкой, абсолютное большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией.

Автор: Александр Комаров18 января 2017, 13:28

Политика

Захаровой пришлось извиняться за Лаврова
Песков оценил предложение Савченко сдать Крым
Затянувшаяся агония пешек Обамы
Слова Путина о "путанах Трампа" всполошили Белый дом

Шоу-бизнес

Брошенная жена Джигарханяна дала первое интервью
Участников "Дома-2" обозвали в Госдуме
Когда поженятся Бондарчук и Андреева
Cобчак шокировала мать методами воспитания сына

Проишествия

Помощник министра Голодец: Я никаких драк не видел
В Москве задержан дебошир с автоматом
Вейперу разворотило рот взрывом электронной сигареты
Узбек признался в бойне в турецком клубе

Lifestyle

Почему Джек Николсон уходит на пенсию
Воронежская певица получила мировое признание
Плюсы и минусы поздней беременности
Украина "репрессировала" Эльдара Рязанова
Шоу-бизнес

Обманутые жены ответили Прокловой

Вдовы легендарных актеров отреагировали на откровения артистки
Шоу-бизнес

Гвердцители отругали за непромытый вид

Прославленную артистку раскритиковали в день рождения
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон делает из сыновей девочек

Общественность в шоке от розовых нарядов и женских причесок у мальчиков
Шоу-бизнес

Нагиев: Тараканы в голове Бузовой продолжают пировать

Сексапильный шоумен прокомментировал свои отношения с ведущей

Гороскоп

Меркель рискует остаться в одиночестве
Астролог назвала опасные дни 2017 года
Елизавета II перенесла сильный приступ
Астрологический прогноз с 16 по 22 января 2017 года

Фоторепортажи

В "Газпром" внедрился американский шпион
Анна Калашникова похвасталась соблазнительными формами
Знаменитости с усами
С Доктором Лизой прощались целыми семьями

Спорт

Названы самые дорогие футболисты мира
У Уткина появилась собственная программа
Мотогонщик восхитил своим поступком на ралли "Дакар"
Российская фигуристка сбежала в Венгрию

Регионы

Депутаты подрались из-за Исаакиевского собора (видео)
Похищенная в Оренбурге девочка позвонила маме из багажника
Тело пенсионерки пропало из холодильника в морге
Охотник спас провалившихся под лед кабанов (видео)
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru