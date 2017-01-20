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Каких сюрпризов ждать от инаугурации Трампа

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Kevin Dietsch
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится сегодня, 20 января. Сценарий торжеств предполагает традиционные для этого события мероприятия, тем не менее, процесс приведения к власти нового главы государства каждый раз сопровождается своими особенностями.
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Перед началом официальных мероприятий Дональд Трамп со своей супругой Меланьей нанесут визит вежливости в Белый дом, где их встретит уходящий глава американского государства Барак Обама, который напишет напутственную записку новому лидеру. Также ожидается прибытие вице-президента США Майка Пенса с женой Карен. После того, как новый и старый президенты США пообщаются, кортеж Трампа направится к зданию Конгресса США на Капитолийский холм, где и состоятся инаугурационные торжества.

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Согласно традиции, первым присягу примет Пенс, чего чего председатель Верховного суда Джон Робертс приведет к присяге Трампа. Последний должен будет произнести следующие слова: "Я торжественно клянусь и подтверждаю, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и буду, насколько позволят мои силы, оберегать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов". Обычно после этого новый глава государства добавляет: "И да поможет мне Бог". После этого настанет время инаугурационной речи, в которой 45-президент США расскажет об основных направлениях своей политики.


Завершится церемония исполнением гимна США The Star-Spangled Banner ("Знамя, усыпанное звездами") 16-летней сопрано Джеки Иванко. Кроме того, совместный комитет по инаугурационным мероприятием даст торжественный обед в честь новых президента и вице-президента, где главным блюдом будет бифштекс с шоколадно-можжевельным соусом, запивать который гости церемонии будут известными своими вкусовыми качествами красными, белыми и игристыми калифорнийскими винами.

После банкета Трамп и Пенс возглавят торжественную процессию от здания Конгресса до Белого дома. представители инаугурационного комитета отмечают, что на этот раз парад продлится около двух часов, что значительно короче обычного. Объясняется это тем, что избранный президент хочет как можно скорее приступить к работе.

Затем по всему Вашингтону начнутся праздничные концерты. Как сообщают организаторы, планируется, что на них соберутся рекордное число посетителей – более трех миллионов человек. В это же время избранный президент США будет давать три приуроченных к инаугурации бала, один из которых будет дан в честь вооруженных сил.


Само собой, для обеспечения безопасности мероприятий приняты все меры. Обеспечивать покой участников событий будут сотни тысяч представителей полиции и спецслужб, поэтому никаких эксцессов организаторы инаугурации не ожидают.

Церемония инаугурации начнется в 11:30 по местному времени (19:30 мск). Вступление Дональда Трампа в должность 45-го президента США завершится в полдень, когда в российской столице будет уже восемь часов вечера.

Автор: Иван Поляков20 января 2017, 12:08
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