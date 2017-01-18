Названы первые указы Трампа

Пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа рассказал, какими будут первые указы главы государства после вступления в должность. По его словам, эти документы будут подписаны сразу же после инаугурации.

"Несколько, около четырех-пяти мы планируем на пятницу, некоторые из них касаются логистики, то, что необходимо сделать в отношении работы правительства", – цитирует РИА ФАН представителя Белого дома. Напомним, инаугурация Трампа состоится 20 января.

