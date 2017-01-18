Названы первые указы Трампа

Пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа рассказал, какими будут первые указы главы государства после вступления в должность. По его словам, эти документы будут подписаны сразу же после инаугурации.
"Несколько, около четырех-пяти мы планируем на пятницу, некоторые из них касаются логистики, то, что необходимо сделать в отношении работы правительства", – цитирует РИА ФАН представителя Белого дома. Напомним, инаугурация Трампа состоится 20 января.
Резидент Comedy Club при свидетелях выбил из рук своей супруги телефон
Интернет взбудоражен соблазнительным телом популярной певицы
Мужчина является владельцем нескольких торговых компаний
Сбор донорской крови закончится 19 января