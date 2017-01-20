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Трамп начнет уничтожать Обаму сразу после вечеринки

Дональд Трамп и Барак Обама. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Избранный президент США Дональд Трамп планирует начать активную работу сразу после инаугурации. Политик подпишет наиболее значимые указы в день вступления в должность.
прочитано 1109 раз

Всего на подпись Трампу в первый день президентства было отобрано порядка 200 различных указов. Главе государства предстоит выбрать те, которые касаются наиболее острых проблем американского общества и всего мира.

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Предположительно, некоторые из указов, которые будут подписаны в день инаугурации Трампа, будут касаться проблемы миграции. В частности, президент США может в первый же день инициировать строительство стены на границе с Мексикой, сообщает газета "Известия".

Не исключено, что сразу после праздника, Дональд Трамп начнет и избавляться от наследства Барака Обамы. Политик уже не раз грозился отменить ряд весьма спорных указов своего предшественника.

Отметим, пока Трамп готовится к долгожданной передачи власти, против его инаугурации выступают известный актеры и звезды шоу-бизнеса. Протестующие организовали митинг в Нью-Йорке.

Среди тех, кто отказал Трампу в поддержке, оказались Роберт Де Ниро, Марк Руффало и Алек Болдуин. Возглавил процессию протестующих кинорежиссер Майкл Мур.

Напомним, представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу над демократом Хиллари Клинтон в ходе гонки за президентское кресло в США. Как писали Dni.Ru, результаты всех социологических опросов пророчили ему поражение, однако ему удалось выиграть практически во всех спорных штатах, что обеспечило значительный перевес по количеству голосов выборщиков. 

Автор: Евгений Мышко20 января 2017, 10:04
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