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Трамп начнет уничтожать Обаму сразу после вечеринки
Всего на подпись Трампу в первый день президентства было отобрано порядка 200 различных указов. Главе государства предстоит выбрать те, которые касаются наиболее острых проблем американского общества и всего мира.
Предположительно, некоторые из указов, которые будут подписаны в день инаугурации Трампа, будут касаться проблемы миграции. В частности, президент США может в первый же день инициировать строительство стены на границе с Мексикой, сообщает газета "Известия".
Не исключено, что сразу после праздника, Дональд Трамп начнет и избавляться от наследства Барака Обамы. Политик уже не раз грозился отменить ряд весьма спорных указов своего предшественника.
Отметим, пока Трамп готовится к долгожданной передачи власти, против его инаугурации выступают известный актеры и звезды шоу-бизнеса. Протестующие организовали митинг в Нью-Йорке.
Среди тех, кто отказал Трампу в поддержке, оказались Роберт Де Ниро, Марк Руффало и Алек Болдуин. Возглавил процессию протестующих кинорежиссер Майкл Мур.
Напомним, представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу над демократом Хиллари Клинтон в ходе гонки за президентское кресло в США. Как писали Dni.Ru, результаты всех социологических опросов пророчили ему поражение, однако ему удалось выиграть практически во всех спорных штатах, что обеспечило значительный перевес по количеству голосов выборщиков.
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