Россия отказалась от надежды на Трампа

Кремль больше не испытывает эйфории из-за избрания президентом США Дональда Трампа, пишет агентство Bloomberg. Расположение к новому американскому лидеру и надежды на улучшение отношений двух стран в последнее время сменились на скептицизм.

Как отмечают в агентстве, последние действия нового главы Белого дома не позволяют Москве надеяться на значительный прогресс в деле разрядки значительно деградировавших за президентство Барака Обамы двусторонних отношений. В частности, опасения вызывают противоречивые заявления избранного президента США. Так, издание приводит в пример слова Трампа о ядерном оружии. Ранее он заявлял, что Вашингтон должен расширить свой стратегический потенциал, а затем сказал прямо противоположное, объявив о необходимости его сокращения.

По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, которые приводит Bloomberg, Москва не питает никаких иллюзий относительно быстрого потепления отношений между двумя странами. В то же время агентство цитирует генерального директора Российского совета по международным отношениям Андрея Кортунова, заявившего, что недавнее выступление кандидата в госсекретари США Рекса Тиллерсона на слушаниях в конгрессе показывает, насколько глубок кризис в отношениях двух стран. "Тиллерсон хорошо знаком с Путиным, он награжден им медалью "За дружбу", однако назвал Россию угрозой для США", – приводит Bloomberg слова эксперта.





Ранее избранный президент США обещал вести себя "жестко" по отношению к России. В то же время он допустил частичное снятие санкций в обмен на сотрудничество двух стран в борьбе против международного терроризма.

