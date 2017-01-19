Глава украинского государства позволил себе ультимативные высказывания
Он вновь сообщил об "агрессии" Москвы
Россия отказалась от надежды на Трампа
Как отмечают в агентстве, последние действия нового главы Белого дома не позволяют Москве надеяться на значительный прогресс в деле разрядки значительно деградировавших за президентство Барака Обамы двусторонних отношений. В частности, опасения вызывают противоречивые заявления избранного президента США. Так, издание приводит в пример слова Трампа о ядерном оружии. Ранее он заявлял, что Вашингтон должен расширить свой стратегический потенциал, а затем сказал прямо противоположное, объявив о необходимости его сокращения.
По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, которые приводит Bloomberg, Москва не питает никаких иллюзий относительно быстрого потепления отношений между двумя странами. В то же время агентство цитирует генерального директора Российского совета по международным отношениям Андрея Кортунова, заявившего, что недавнее выступление кандидата в госсекретари США Рекса Тиллерсона на слушаниях в конгрессе показывает, насколько глубок кризис в отношениях двух стран. "Тиллерсон хорошо знаком с Путиным, он награжден им медалью "За дружбу", однако назвал Россию угрозой для США", – приводит Bloomberg слова эксперта.
Ранее избранный президент США обещал вести себя "жестко" по отношению к России. В то же время он допустил частичное снятие санкций в обмен на сотрудничество двух стран в борьбе против международного терроризма.
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